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富鑫創投董座邱羅火涉國巨子公司內線交易135萬遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

富鑫創投董事長邱羅火2019年引介國巨子公司同欣電與目前已下市的勝麗國際併購，卻涉嫌與妻子范兆英、兒子邱福倉3人，於禁止交易期間違法進行內線交易，獲利約135萬元。台北地檢署證券交易法內線交易等罪起訴，由於邱家3口均已認罪並繳回犯罪所得，因此建請法院予以緩刑。

2019年12月27日，上櫃封測廠勝麗國際宣布與上市公司同欣電以股權轉換方式合併，合併後勝麗下櫃成為同欣電子公司，當時身兼同欣電董事長的國巨集團董事長陳泰銘對此表示，兩公司併購後，同欣電可望成為全球最大CMOS封測廠。

後來檢調獲報，邱羅火因居中協助兩公司，得以掌握雙方合併換股條件及時程等關鍵訊息，於是在併購案重大訊息公告前，透過人頭買進勝麗股票，待股價上漲後賣出獲利，陳泰銘也在偵辦期間以證人身分接受檢方約談。

檢調自證券交易資料分析，發現邱羅火一家3口，涉嫌以人頭帳戶買股，經查各自獲利60萬3000元、34萬3500元及40萬3856元，而3人到案也自白犯罪，並主動願意繳回犯罪所得，檢察官考量3人犯後態度良好，建請法院予以減刑並緩刑。

創投聞人、富鑫創投董事長邱羅火一家三口，涉嫌趁國巨子公司同欣電與勝麗國際併購案中內線交易遭訴。記者張宏業／攝影
創投聞人、富鑫創投董事長邱羅火一家三口，涉嫌趁國巨子公司同欣電與勝麗國際併購案中內線交易遭訴。記者張宏業／攝影

內線交易 上市公司

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