富鑫創投董座邱羅火涉國巨子公司內線交易135萬遭訴

富鑫創投董事長邱羅火2019年引介國巨子公司同欣電與目前已下市的勝麗國際併購，卻涉嫌與妻子范兆英、兒子邱福倉3人，於禁止交易期間違法進行內線交易，獲利約135萬元。台北地檢署證券交易法內線交易等罪起訴，由於邱家3口均已認罪並繳回犯罪所得，因此建請法院予以緩刑。

2019年12月27日，上櫃封測廠勝麗國際宣布與上市公司同欣電以股權轉換方式合併，合併後勝麗下櫃成為同欣電子公司，當時身兼同欣電董事長的國巨集團董事長陳泰銘對此表示，兩公司併購後，同欣電可望成為全球最大CMOS封測廠。

後來檢調獲報，邱羅火因居中協助兩公司，得以掌握雙方合併換股條件及時程等關鍵訊息，於是在併購案重大訊息公告前，透過人頭買進勝麗股票，待股價上漲後賣出獲利，陳泰銘也在偵辦期間以證人身分接受檢方約談。