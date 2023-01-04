師大校長吳正己告教授夏學理判無罪 法官：憲法有言論自由　

台灣師範大學表藝所教授夏學理指校內涉「黑箱招聘」，控告校長吳正己涉嫌偽造文書罪，吳正己認為夏的批評不實，反控夏誹謗、誣告2罪，檢方起訴夏，台北地院審理認為，夏的言論自由受憲法保障，判夏無罪。可上訴。

檢察官起訴夏學理之後，這起國內一流學府的教學系統內鬨，吳正己另對夏學理提刑事附帶民事訴訟，法官認為，夏既已判決無罪，吳也未聲請移民事庭審理，依法律規定判決駁回。

檢察官起訴指出，夏學理於2020年5月13日發布新聞稿時，以文字公開指「不能讓更多的『盧佳君們』，成為吳正己闇黑條款的犧性者！傷害無辜…」等。

此外，夏學理2020年5月14日在台北地檢署按鈴申告，誣指吳正己涉嫌偽造文書，又於2020年7月7日發布新聞指「吳正己在做，孔夫子在看」、「台師大教師徵聘黑箱内定 重大『關鍵證據』從天降！」等。

檢察官另指控，2020年7月8日，夏學理於被媒體記者採訪過程中，不實指稱「前立委盧修一的音樂家女兒盧佳君，當初因為沒被校長列在名單上，即被這個腐敗的制度『做掉』」等，犯誹謗、誣告罪。