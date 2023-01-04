男拒絕酒駕9萬罰鍰 透天厝被查封秒繳清

彰化市62歲林姓男子因酒駕被彰化監理站裁罰9萬元，但他卻拒不繳納罰鍰，彰化行政執行署執行，查出他名下在彰化市有一棟3層樓透天厝，書記官日前前往張貼封條，由於他靠撿資源回收維生，且居家簡陋，隔天他即透過家人協助，籌錢繳清罰鍰。

執行署彰化分署表示，林姓男子2018年5月在彰化市三民路無照酒後開車，遭彰化警分局攔檢舉發，由於他是5年內違規酒駕2次以上，彰化監理站裁罰9萬元，但他卻拒不繳納罰鍰，被移送彰化行政執行署執行，查出他名下在彰化市有一棟3層樓透天厝，書記官前往張貼封條。

彰化分署指出，書記官發現他靠撿資源回收維生，且居家簡陋，無固定收入，書記官聽完他的經濟狀況後，相當體恤他的生活困境，除了當場再三勸誡林男勿再酒後駕車外，並提供申辦社會救助的聯繫管道與方式。林男也覺得拒繳罰鍰也不是辦法，隔日便請家人協助籌錢全額繳清罰鍰。

彰化分署呼籲，酒後駕車是嚴重危害自己與用路人生命安全的違規行為，一旦肇事還得面對法律責任，民眾切勿酒駕違規，以免害人害己又傷荷包，如果遭到裁罰，應主動繳納罰鍰或辦理分期付款，以免遭到強制執行，得不償失。