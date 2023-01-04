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台南正副議長各以50、20萬元交保 黃偉哲：尊重調查

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導

台南市正副議長選舉賄聲賄影，檢警憲調昨天動員122人、兵分26路同步搜索民進黨籍議長邱莉莉、副議長林志展等10名報告服務處及住處，邱、林分別以50萬、20萬元交保，對此，台南市長黃偉哲今早受訪時表示，尊重檢調調查結果，希望盡快還原正副議長選舉真相。

檢警憲昨大動作搜索民進黨籍議長邱莉莉、副議長林志展及國民黨3名跑票議員李文俊、李鎮國、張世賢與無黨籍議員黃麗招，以及民進黨前中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、圓山國際開發公司總裁楊志強、李文俊友人黃怡萍。經檢調漏夜偵訊，邱莉莉、林志展最後分別以50、20萬元交保，李文俊以25萬元交保，黃怡萍20萬元交保，黃麗招及張世賢各以10萬元交保；郭再欽及楊志強則向法院聲請羈押禁見。

黃偉哲表示，尊重司法機關調查，希望盡速釐清真相，讓市民朋友及關注此議題的人知道，至於議會在2、3月間的開會，法律怎麼規定我們就怎麼做，一方面尊重司法，第二方面依循法律相關規定辦理。

副總統賴清德2015年在擔任台南市長期間，為抵制黑金涉賄選的議長而拒絕進入議會200多天，是否比照賴不進議會？黃偉哲則回應，他不知道這個議題的意思。

台南市長黃偉哲表示，尊重檢調調查結果，希望盡快還原正副議長選舉真相。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲表示，尊重檢調調查結果，希望盡快還原正副議長選舉真相。記者鄭維真／攝影

台南市長 民進黨

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