故軍火商汪傳浦妻子外雙溪的別墅 行政執行署2442萬拍出

法務部行政執行署今年首度聯合拍賣會結束，拍定金額高達8790萬9257元，拍定物中，士林分署以2442萬5500元拍出已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞位於台北市士林區外雙溪的別墅最特殊，相關收入全數挹注國庫。

傳奇人物汪傳浦與台、法拉法葉購艦案有關，購艦案一度被前總統陳水扁指「動搖國本也要偵辦到底」，汪與妻子葉秀貞涉案後，轉赴英國逃匿，檢方傳拘無著，對汪氏夫妻及其子女發布通緝。

汪傳浦2015年1月獲證實病逝於英國倫敦，葉秀貞及子女們繼承汪身後遺產，欠400萬元遺產稅，行政執行署立案拍賣汪家資產抵稅。

行政執行署表示，這次全國拍賣不動產拍定金額為7263萬7297元，包括台北分署拍賣新北市新店區蘭溪段的3筆土地以1072萬101元拍定；台南分署拍賣台南市中西區武聖段1筆土地以808萬6666元拍定；高雄分署拍賣澎湖縣馬公市山水北段土地及建物以406萬元拍定；新北分署拍賣新北市蘆洲區保佑段1筆土地以149萬元拍定。

行政執行署還說，動產拍定總計1527萬1960元，苗栗地檢署囑託新竹分署拍賣「紅富海」集團詐騙吸金案扣案的腕錶、黃金、玉石戒指、黃金餐具43件以968萬3000元拍定。