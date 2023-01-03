蕭景田彰化住處遭搜索 竟翻牆逃逸 800萬交保開心擁抱律師

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，透過樁腳向台北市士林北投區多名里長，提供6千至1萬元不等現金，請求支持新科台北市議員林杏兒。去年檢調搜索蕭的彰化住處，蕭竟翻牆逃逸，經檢方通緝4日，1月3日自行到案，士林地方法院法官今夜召開羈押庭，訊後裁定800萬元交保。

蕭景田的年輕男女親友，立即拉著裝有800萬現金的行李箱辦保，蕭景田具保後，第一時間激動的擁抱辯護律師，面對媒體提問不發一語，與家人上車離去。士檢今晚表示，將提抗告。

士林地院今深夜指出，蕭景田涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，經法官訊問後，依照多位里長證述及卷內證據，足認蕭男涉犯選罷法第99條第1項之「行賄罪嫌重大」且12月21日經調查局人員搜索彰化住處，翻越後牆離開，刻意躲避，不願面對檢調偵查，認定有逃亡之虞，裁定800萬元交保。

法官召開羈押庭約1個多小時，今夜近10點裁定800萬交保，王姓律師先行離去，面對媒體初步表示，具保800萬元。不到5分鐘，蕭的年輕親友一男一女，拖著一只行李箱抵達法院，送上現金。法警清點金額無誤後，今夜10點51分蕭景田離開後審室，看到親友時，第一反應激動的擁抱另一名委任律師，戴著口罩也掩蓋不住開心面容。

蕭景田面對媒體提問是否真有現金買票、涉嫌行賄里長？蕭不發一語，與親友快步上車離開法院。蕭景田經4天通緝，經過跨年、元旦生日等，1月3日自行到案，同時也準備鉅額交保金，當法官裁定800萬元交保，親友迅速送上現金辦保。士林地檢署表示，將提起抗告。