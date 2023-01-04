涉買票曾神隱 蕭景田到案 800萬交保

新科議員林杏兒遭士林地檢署提出當選無效之訴訟，捲入其中的國民黨中常委蕭景田，涉嫌出資、透過士林北投區黨部執行長曾繁川向里長「現金買票」，涉違反選罷法。遭通緝的蕭景田昨天自行到案，檢方訊後當庭逮捕，向法院聲請羈押，法院並召開羈押庭，法官裁定800萬元交保。對於數日來蕭男神隱躲在何處？檢方則表示不便說明。

士林地檢署表示，蕭景田經通緝自行到案，檢察官蔡景聖訊問後，認蕭男涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證或滅證之虞，依法向法院聲請羈押禁見。

根據選罷法第99條第1項，對有投票群人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1百萬元以上1千萬元以下罰金。

士林地檢署在九合一選舉前接獲情資，士林北投區黨部執行長曾繁川，涉嫌用現金向里長買票，疑要求支持台北市議員候選人林杏兒，林順利當選。檢方追查，蕭景田疑似就是出資者，這筆費用是國民黨提供的競選費用。

士檢日前傳被告曾繁川應訊，訊後聲押，經法院裁定5萬元交保，並陸續大動作傳喚20多名士林北投區的里長作證，引發地方議論。

據悉，有里長指出，當時拿到這筆現金，完全不敢動用。新科議員林杏兒去年底以證人身分到案說明，否認涉及賄選，並強調，有人說蕭景田是她乾爹，事實上兩人只黨內同志間關係，希望檢舉人不要利用司法進行抹黑。