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國民黨中常委蕭景田涉買票 法官罕見裁定800萬交保

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國民黨中常委蕭景田涉買票 法官罕見裁定800萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新科議員林杏兒被士林地檢署提出當選無效之訴，捲入其中的國民黨中常委蕭景田涉嫌出資、透過樁腳士林北投區黨部執行長曾繁川向里長「現金買票」，蕭經通緝後今自行到案，檢方訊後認他違反選罷法犯嫌重大，有逃亡、串證或滅證之虞聲押，士林地方法院法官開羈押庭，訊問後裁定800萬元交保。

士檢今晚6時許表示，蕭景田經通緝今自行到案，檢察官蔡景聖訊問後，認蕭男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證或滅證之虞，依法向法院聲請羈押禁見。對於蕭景田為何神隱多日，又如何得知遭通緝可自行到案？檢方表示，不便透露此內容。

選罷法第99條第1項，對有投票群人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰金。

士檢在九合一選舉前接獲情資，士林北投區黨部執行長曾繁川，涉嫌用現金向多名里長買票，交付競選文宣時，也涉交付6千至1萬元不等現金賄選，最終選舉開票台北市議員候選人林杏兒順利當選。檢方追查，蕭景田疑似就是出資者，這筆費用是國民黨提供的競選費用，日前傳喚被告曾繁川應訊，訊後聲押，經法院裁定5萬元交保，並陸續大動作傳喚20多名士林北投區的里長作證，引發地方議論。

據悉，有里長指出，當時拿到這筆現金，完全不敢動用。新科議員林杏兒去年底以證人身分到案說明，否認涉及賄選，並強調，有人說蕭景田是她乾爹，事實上兩人只黨內同志間關係，希望檢舉人不要利用司法進行抹黑。

全案因被告蕭景田遲遲未到案，去年12月29日中午發布通緝，隔天30日檢方依目前掌握的事證，向士林地方法院對林杏兒提出民事當選無效之訴。

國民黨中常委蕭景田。圖／取自蕭景田粉專
國民黨中常委蕭景田。圖／取自蕭景田粉專

蕭景田 通緝 林杏兒 賄選

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