台南市正副議長選舉涉賄案 圓山開發總裁楊志強晚間到案

台南市正副議長選舉賄聲賄影，檢調今動員122人兵分26路，針對議長邱莉莉、副議長林志展、4名議員住處，以及4名相關涉案人住處搜索，晚間涉案人圓山國際開發公司總裁楊志強傳喚到案，僅剩南市區漁會理事長林士傑尚未到案，其他人仍在偵訊中。

圓山國際開發公司總裁楊志強曾任台南市議會無黨團結聯盟名譽顧問團長，地方人士透露，他經營廢五金、廢棄物清理、土地開發等多個項目，事業版圖跨足中國大陸及澳洲，政商關係良好，交友不分黨派，並經常捐贈防疫物資、關懷弱勢，政壇人士多形容他個性豪爽，為人急公好義。