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台南市正副議長選舉涉賄案 圓山開發總裁楊志強晚間到案

聯合報／ 記者鄭維真黃宣翰／台南即時報導

台南市正副議長選舉賄聲賄影，檢調今動員122人兵分26路，針對議長邱莉莉、副議長林志展、4名議員住處，以及4名相關涉案人住處搜索，晚間涉案人圓山國際開發公司總裁楊志強傳喚到案，僅剩南市區漁會理事長林士傑尚未到案，其他人仍在偵訊中。

圓山國際開發公司總裁楊志強曾任台南市議會無黨團結聯盟名譽顧問團長，地方人士透露，他經營廢五金、廢棄物清理、土地開發等多個項目，事業版圖跨足中國大陸及澳洲，政商關係良好，交友不分黨派，並經常捐贈防疫物資、關懷弱勢，政壇人士多形容他個性豪爽，為人急公好義。

一名無黨籍議員表示，楊志強過去樂捐防疫物資，包括次氯酸水、口罩等，常透過議員、里長免費發送給民眾，熱心公益回饋市民，與國民黨、民進黨、無黨的議員關係都不錯，涉入這場議長選局令人感到意外。

台南市正副議長選舉賄聲賄影，檢調今兵分26路，搜索議長邱莉莉等人住處、服務處。記者劉學聖／攝影
台南市正副議長選舉賄聲賄影，檢調今兵分26路，搜索議長邱莉莉等人住處、服務處。記者劉學聖／攝影

議員 台南

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