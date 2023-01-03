嘉義男受刑人昏迷送醫不治 6日解剖釐清死因

嘉義縣吳姓男受刑人1日陷入昏迷送醫，2日急救後仍不治，檢警今天相驗，因醫院所載病因為敗血性休克、腦出血等多發性原因，且其家屬有異議，將於6日解剖，釐清確切死因。

檢警表示，現年61歲吳姓男子因涉及酒駕被查獲，去年4月間，被判處有期徒刑6個月，併科罰金新台幣3萬元，因為是酒駕累犯，無法易科罰金或易服勞役，吳男須入監服刑。

檢警指出，吳姓男受刑人在嘉義看守所服刑，於1日下午4時陷入昏迷，嘉義看守所以救護車戒護送醫急救，醫師診斷為急性呼吸衰竭、敗血性休克、腦出血、肺炎、低血糖及低血鉀等病症，急救後仍於隔天上午9時10分宣告不治。

檢方表示，檢警下午會同法醫前往相驗，因醫院急診所載吳姓男受刑人病因屬於多發性，加上家屬有異議，預計於6日下午解剖，查明是否有外力介入及延誤就醫，並釐清確切死因。