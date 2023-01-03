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涉林杏兒樁腳賄選案 國民黨中常委蕭景田遭聲押
國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，以1萬元、6000元不等代價行賄里長候選人。案經士檢發布通緝，蕭景田今天自行到案，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見。
士林地檢署指出，蕭景田經發布通緝，今天自行到案，經檢察官訊問後，以涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。
檢調獲報，蕭景田、國民黨新科台北市議員林杏兒的曾姓樁腳為求林杏兒順利當選，以新台幣1萬元、6000元不等代價，要求選區內部分里長候選人支持林杏兒並幫忙拉票，林杏兒於去年12月2日經公告當選。
士檢去年12月21日指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索蕭景田住居所等處，約詢曾男及里長候選人共33人；曾男訊後以5萬元交保，林杏兒則於去年12月28日以證人身分到案說明，訊後請回。
由於蕭景田在檢調發動搜索當天即行蹤不明，檢察官先於去年12月29日以蕭景田逃匿為由發布通緝，隔天依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林地方法院對林杏兒提起當選無效之訴。
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