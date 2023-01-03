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「紅富海」案扣押物拍賣買氣旺 43標拍定近千萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

「紅富海」心靈導師吸金案非法吸金上百億元，全案判決定讞，今天在苗栗地檢署拍賣扣押手表、珠寶等財物，45標拍定43筆、968萬多元，其中最高價1支PATEK PHILIPPE腕錶，120萬元拍定。

「紅富海」非法吸金案扣押物件種類繁多，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署分批進行拍賣，今天在苗栗地檢署拍賣手表、珠寶等45個標，吸引大批民眾進場競標，結果43標拍定，總價款968萬3000元，溢價超過200萬元。

拍賣主打26支手表，其中1支PATEK PHILIPPE腕錶，起喊價99萬9000元，喊到120萬元拍定，第35標「ROLEX腕錶＆相框」從60萬5000元，應買人喊價58次到95萬元拍定。

新竹分署指出，紅富海案扣押物件只剩下擺件藝術品等，有興趣的民眾請把握最後機會，密切注意新竹分署官方網站，新竹分署將陸續更新拍賣資訊，及拍賣標的物展示影片。

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署今天拍賣「紅富海」案扣押手表等物件，現場競標激烈。圖／行政執行署新竹分署提供
苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署今天拍賣「紅富海」案扣押手表等物件，現場競標激烈。圖／行政執行署新竹分署提供
苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署今天拍賣「紅富海」案扣押手表等物件，現場競標激烈。圖／行政執行署新竹分署提供
苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署今天拍賣「紅富海」案扣押手表等物件，現場競標激烈。圖／行政執行署新竹分署提供

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