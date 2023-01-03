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酒駕累犯拖7年不繳9萬罰款 執行署查封花蓮老屋

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名林姓男子在桃園屢次酒駕，前後加總被罰9萬元，罰單拖了7年都拒繳，行政執行署花蓮分署查出，林男名下位於花蓮光復鄉有1棟建物，便依法查封。直到去年12月底最後期限準備拍賣時，林男才趕緊現身辦理分期，處理滯欠多年的罰單。

行政執行署花蓮分署表示，這起案件是設籍花蓮光復鄉、長期在桃園工作的林姓男子，於2015年間在中壢區民族路酒駕，且是5年內酒精濃度超過標準2次以上、無照駕駛酒駕累犯，桃園市政府交通事件裁決處依法裁罰9萬元，但林男7年只繳了5000元。

去年花蓮分署接獲該案，併同林姓男子滯欠約1萬2千多元健保案件，6月至光復鄉戶籍地現場催繳，但期限截止仍未繳納，因林男除了光復鄉未辦保存登記房屋外，無其他可執行財產，花蓮分署於8月禁止稅籍移轉，並訂於12月29日現場查封房屋。

林男得知房屋被查封，才趕快從桃園趕回光復老家，表示經濟狀況不佳，且房屋為父親住處，向花蓮分署申請分期，經偕同父親到分署繳納2萬元並辦理分期，終於繳納滯欠多年的罰單。

花蓮分署表示，法務部行政執行署農曆年前強力執行「滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，清查遲滯未繳罰款對象，呼籲民眾趕緊繳納滯欠罰款，如有經濟困難，無法一次繳清，可主動告知執行人員申請分期繳納。同時提醒，春節年節是酒駕高峰，喝酒切勿駕駛，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男酒駕累犯遭開罰9萬元，罰單拖了7年都拒繳，行政執行署花蓮分署依法查封老屋，才現身分期繳納拖欠罰款。圖／花蓮分署提供
林男酒駕累犯遭開罰9萬元，罰單拖了7年都拒繳，行政執行署花蓮分署依法查封老屋，才現身分期繳納拖欠罰款。圖／花蓮分署提供

花蓮 桃園 酒駕

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