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國民黨中常委蕭景田捲賄選案 神隱遭通緝今到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨中常委蕭景田。圖／擷自蕭景田粉專
國民黨中常委蕭景田。圖／擷自蕭景田粉專

國民黨中常委蕭景田，因「卡」到賄選案，涉嫌提供1萬元資金，透過士林北投區黨部執行長曾繁川，向某里長買票，請里長支持新科議員林杏兒。蕭經通知未到案，去年底遭士林地檢署發布通緝，今天下午蕭景田自行到案，目前正在士檢應訊中。

士檢日前接獲情資，九合一選舉期間，「曾姓樁腳」涉嫌以1萬元現金給里長，要里長支持台北市議員候選人林杏兒；檢方陸續約談20名士林北區的里長到案作證，有里長指證，樁腳曾繁川是士林北投區黨部執行長，曾說萬元現金是國民黨提供的競選費用，資金來源是蕭景田，但過程未提及要支持林杏兒。

檢方追查，士林北投區黨部執行長曾繁川涉嫌以每人1萬元，向里長買票，里長拿到1萬元，完全不敢動用。檢方日前通知被告蕭景田，旦蕭遲遲未到案，於去年12月29日中午發布通緝，12月30日對林杏兒提出民事當選無效之訴。

曾繁川配合偵訊訊後5萬元交保候傳，新科議員林杏兒以證人身分說明，否認涉及賄選，並強調，有人說蕭景田是她乾爹，事實上兩人只黨內同志間關係，希望檢舉人不要利用司法進行抹黑。

蕭景田68歲，活躍彰化政壇，曾為多名同黨民代選舉操盤，包括調度資金與指揮組織動員，地方政壇盛傳，蕭自知可能被通緝，先一步辦理出國手續，前天已搭機離台，地方一頭霧水，看到檢方發布通緝才恍然大悟，「卡」到賄選案。

蕭景田 林杏兒 通緝 賄選

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