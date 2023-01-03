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台南正副議長住處遭搜索 黃偉哲：尊重檢調辦案

聯合報／ 記者鄭維真黃宣翰／台南即時報導

台南正副議長選舉黑影幢幢，檢調今兵分26路，大動作搜索議長邱莉莉、副議長林志展及多名議員等住處，台南市長黃偉哲受訪時表示，尊重檢調辦案，盼能查明真相，以昭公信。

南檢指出，去年11月間台南正副議長選舉賄選傳言不斷，地檢署接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦，今指揮122名檢警調人員，兵分26路前往議長邱莉莉、副議長林志展及國民黨跑票議員李文俊、李鎮國、張世賢與無黨議員黃麗招等住處搜索。

另外，檢調也搜索民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、圓山國際開發公司總裁楊志強、議員李文俊的黃姓友人等住所，並帶回約談。

黃偉哲說，關於正副議長被搜索部分，尊重檢調的辦案，希望檢調能夠查明真相以昭公信，他身為民進黨正副議長督導小組召集人，一切都尊重黨內民主程序，如何合縱連橫都交由黨團自主，黨團自主是最高的原則。

針對台南市正副議長住處遭檢調搜索，市長黃偉哲表示尊重檢調辦案。記者鄭維真／攝影
針對台南市正副議長住處遭檢調搜索，市長黃偉哲表示尊重檢調辦案。記者鄭維真／攝影

台南市長 議員

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