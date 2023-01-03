借錢醫治父病 重利壓榨6萬變12萬父逝沒錢辦後事

彰化縣劉姓兄弟沒錢為亡父辦後事，意外爆出向地下錢莊借6萬元為父親治病，短期內積欠本利高達12萬元，立法委員陳素月接獲選民陳情，一周內募款給劉姓兄弟辦理喪葬事宜；警方知道後，今天表示將追查不法集團放高利貸。

劉姓兄弟分別21歲、19歲，在加油站工作，擔心事情過度曝光，招致地下錢莊不滿，已要求陳素月服務處及善心團體停止籌措還債費用，他們會努力賺錢清償本利。今天陳素月說，去年12月下旬跟地下錢莊談判，對方已歸還借高利貸的本票，但放高利貸行為違法，警方既要查辦就應追查到底。

劉姓兄弟無力支付父親治療肝硬化的醫療費，上網先後向3個地下錢莊借錢合計6萬元，無奈他們的父親去年12月20日病逝，不到一個月地下錢莊「錢滾錢、利滾利」借6萬元變成要償還本息12萬元。

退休校長張早獲知昔日學生劉姓兄弟狀況，到陳素月粉專陳情，指出地下錢莊放款2萬元先扣3千至8千元利息，再扣手續費2千元，每12天至15天利息3至4千元，非常可怕，劉姓兄弟在父親住院期間無法工作，經濟拮据，處境艱難。

縣議員張欣倩說，立委陳素月和下營九龍太子宮慈善功德會、帝爺行善團、玉聖社會服務懷協會等慈善團體及員林市南東里里長黃家富，在一周內籌足為劉氏兄弟料理他們父親後事的費用，陳素月服務處也要求地下錢莊歸還劉姓兄弟寫下的高利貸借款本票。