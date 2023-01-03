快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

醉女騎車辯「不知燒酒雞有摻酒」 法院打臉：這是常識

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中43歲張姓女子吃完燒酒雞、薑母鴨，凌晨騎車搖搖晃晃被警攔查酒測值達0.59，張起初坦承酒駕被依公共危險罪判3月，她上訴翻供說「不知燒酒雞有加酒」，求判無罪，法院直言「燒酒雞本來就要摻酒，這是常識」，認為張女是無稽之詞不採信，判處駁回，全案確定。

檢警調查，張女（43歲）去年7月6日在朋友家吃薑母鴨、燒酒雞，凌晨3點多騎機車上路經北區三民路因搖晃、形跡可疑被攔查，警方聞到她滿身酒味經當場測得呼氣值每公升達0.59毫克。

張女在檢方偵訊時坦承不諱，檢方依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑；台中地院一審簡易庭認為，張女明知酒駕危害公眾安全，仍僥倖上路，考量她犯後坦承、酒測值達0.59等，依公共危險罪判她有期徒刑3月。

張女不服上訴，表示自己「真的不知道燒酒雞裡面有放酒」，並稱絕對不會酒駕，因為吃了燒酒雞、薑母鴨才被測出來，以後要吃東西她一定會先問有沒有放酒，要求法院判她無罪。

台中地院二審合議庭指出，張女雖辯稱不知燒酒雞有放酒，但「燒酒雞本來就需要摻用酒類，此乃一般常識」，以張女年紀、社會經驗難謂不知，認為其辯稱說法是無稽之詞，不予採信。

合議庭也說，全案因警方巡邏發現她車身搖晃、形跡可疑才攔查，當下也聞到她身上有酒氣，呼氣值達0.59毫克，認為張女可以預見吃完燒酒雞體內仍有酒精殘留，但她仍騎車上路，可見張女酒駕的行為具有不確定故意，判處駁回其訴，不得上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。聯合報系資料照
警方攔查酒測示意圖。聯合報系資料照

酒駕 薑母鴨 酒測

延伸閱讀

印度跨年悲劇 酒駕撞死女子拖行13公里引眾怒

國一高雄段接連發生車禍 男駕駛把前車撞翻被查出酒駕

影／老翁酒後想騎自行車摔倒還險被轎車輾過 酒測值1.76

南投、埔里監理站公布44酒駕累犯 6人無大頭照

相關新聞

國民黨中常委蕭景田捲賄選案 神隱遭通緝今到案

國民黨中常委蕭景田，因「卡」到賄選案，涉嫌提供1萬元資金，透過士林北投區黨部執行長曾繁川，向某里長買票，請里長支持新科議...

眾多女星消費…北市美學中心涉違反醫師法 負責人夫妻被逮

刑事局接獲檢舉，台北市信義區一家主打日本最新流行無痛除毛技術的時尚美學中心，從大陸淘寶購置三台未經衛福部許可的「OPT冰...

台中超跑惡煞關鍵第6次延押庭 回家過年或最遲3月出籠

台中瑪莎拉蒂3煞痛毆宋姓男大生案發1年多，目前僅剩主嫌張敦量1人在押，台中地院今開延押庭，張及辯護人均求交保，審判長高思...

南投縣公布44酒駕累犯、6人沒附照片 原因曝光挨轟離譜

酒駕新制規定得公開酒駕累犯照片，經統計，南投縣去年共公布44名酒駕累犯資料，但其中6人未附上大頭照。監理站說明，因是無照...

台南正副議長住處遭搜索 黃偉哲：尊重檢調辦案

台南正副議長選舉黑影幢幢，檢調今兵分26路，大動作搜索議長邱莉莉、副議長林志展及多名議員等住處，台南市長黃偉哲受訪時表示...

借錢醫治父病 重利壓榨6萬變12萬父逝沒錢辦後事

彰化縣劉姓兄弟沒錢為亡父辦後事，意外爆出向地下錢莊借6萬元為父親治病，短期內積欠本利高達12萬元，立法委員陳素月接獲選民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。