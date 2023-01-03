醉女騎車辯「不知燒酒雞有摻酒」 法院打臉：這是常識

台中43歲張姓女子吃完燒酒雞、薑母鴨，凌晨騎車搖搖晃晃被警攔查酒測值達0.59，張起初坦承酒駕被依公共危險罪判3月，她上訴翻供說「不知燒酒雞有加酒」，求判無罪，法院直言「燒酒雞本來就要摻酒，這是常識」，認為張女是無稽之詞不採信，判處駁回，全案確定。

檢警調查，張女（43歲）去年7月6日在朋友家吃薑母鴨、燒酒雞，凌晨3點多騎機車上路經北區三民路因搖晃、形跡可疑被攔查，警方聞到她滿身酒味經當場測得呼氣值每公升達0.59毫克。

張女在檢方偵訊時坦承不諱，檢方依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑；台中地院一審簡易庭認為，張女明知酒駕危害公眾安全，仍僥倖上路，考量她犯後坦承、酒測值達0.59等，依公共危險罪判她有期徒刑3月。

張女不服上訴，表示自己「真的不知道燒酒雞裡面有放酒」，並稱絕對不會酒駕，因為吃了燒酒雞、薑母鴨才被測出來，以後要吃東西她一定會先問有沒有放酒，要求法院判她無罪。

台中地院二審合議庭指出，張女雖辯稱不知燒酒雞有放酒，但「燒酒雞本來就需要摻用酒類，此乃一般常識」，以張女年紀、社會經驗難謂不知，認為其辯稱說法是無稽之詞，不予採信。

合議庭也說，全案因警方巡邏發現她車身搖晃、形跡可疑才攔查，當下也聞到她身上有酒氣，呼氣值達0.59毫克，認為張女可以預見吃完燒酒雞體內仍有酒精殘留，但她仍騎車上路，可見張女酒駕的行為具有不確定故意，判處駁回其訴，不得上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康