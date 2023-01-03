眾多女星消費…北市美學中心涉違反醫師法 負責人夫妻被逮
刑事局接獲檢舉，台北市信義區一家主打日本最新流行無痛除毛技術的時尚美學中心，從大陸淘寶購置三台未經衛福部許可的「OPT冰點脫毛儀」後，交由沒有醫師背景的美容師操作雷射除毛，並成立臉書粉專吸引上萬民眾追蹤，不少藝人、球團啦啦隊網美消費後，粉專也藉此宣傳，警方日前上門搜索，以涉犯醫師法移送經營美學中心的黃男（39歲）及張女（35歲）夫妻。
據了解，有顧客到美學中心除毛時，發現是以機器雷射除毛，操作者又不是醫師，詢問後對方卻回應「不用醫師操作」，因此心生疑慮，加上除毛效果沒有達到心裡預期，認為沒有宣傳內容那麼好，因此向警方檢舉。
警方調查，美學中心從2016年開始經營至今，獲利上千萬元，消費顧客至少千人，張女是中心負責人，實際上與黃姓丈夫一同經營；美學中心成立後，就從淘寶購置3台「OPT冰點脫毛儀」幫人除毛，藝人安乙蕎、夏如芝、王宣，還有球團啦啦隊網美「少少」都是中心顧客。
警方向衛福部詢問，確認美學中心購置的「OPT冰點脫毛儀」未經許可在台灣使用，同時操作者不是醫師也違反醫事法；日前搜索美學中心及夫妻住處，當場發現張女正在對客人操作脫毛儀，並查扣現金590萬、醫療器材(OPT冰點脫毛儀)3台、手機3支、平板電腦2台、電腦主機1台等。
警方詢後依涉犯醫師法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，張女以5萬元交保。
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