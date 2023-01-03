快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

全民準備領現金 學者：「這時間點發放」刺激經濟效果最好

台中超跑惡煞關鍵第6次延押庭 回家過年或最遲3月出籠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中瑪莎拉蒂3煞痛毆宋姓男大生案發1年多，目前僅剩主嫌張敦量1人在押，台中地院今開延押庭，張及辯護人均求交保，審判長高思大表示將再斟酌、與合議庭評議，諭知候核辦；因本案法院已裁定張延押5次，這次最終第6次關乎張能否回家過年，若仍延押期限至3月24日前勢必得放人。

張敦量、李韋霖及陳勁豪痛等3人2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大生車禍，竟朝他頭部痛毆引起社會軒然大波，張、李及陳事後遭收押。

台中地檢署2021年12月24日起訴，當時移審法院裁定收押3個月，之後每次延押均2個月，從2022年3月24日第1次延押，至今已經延押5次，由於張延押期至1月24日將屆滿，法院今下午提前開庭，而第6度延押關乎張能否回家過年，若仍持續羈押，最遲至3月24日法院勢必得放人。

台中地院今開延押庭，張敦量表示希望法官能給他具保停押的機會，張的辯護人律師林柏宏表示，張從2021年12月24日起訴移審至今已羈押1年多，當初雖以他犯5年以上重罪伴隨逃亡之虞，而本件起因行車糾紛，張在警方通知準時到案、主動赴分局被拘提，無逃亡之虞。

林柏宏也說，本案相關證據調查完畢，張敦量顯無串滅證可能，加上馬上就要過年，希望法院考量讓他具保，並由張親自和被害人積極談和解賠償一事。

公訴檢察官表示，原本延長羈押的理由、必要性均未消滅或改變，主張延押；審判長高思大表示，全案合議庭將斟酌，諭知候核辦。

瑪莎拉蒂痛毆男大生案，目前僅剩主嫌張敦量1人在押。圖／讀者提供
瑪莎拉蒂痛毆男大生案，目前僅剩主嫌張敦量1人在押。圖／讀者提供

瑪莎拉蒂

延伸閱讀

林柏宏下半身失蹤 許光漢開M字腿驚嚇藏「玄機」

許光漢露肌被林柏宏裸騎身上 自爆「我當天喉嚨很痛」

超跑3煞痛毆男大生 法官驚爆：有人企圖影響醫院鑑定

柯佳嬿、林柏宏送禮達人佳節獻禮 心意藏Chaumet珠寶裡

相關新聞

國民黨中常委蕭景田捲賄選案 神隱遭通緝今到案

國民黨中常委蕭景田，因「卡」到賄選案，涉嫌提供1萬元資金，透過士林北投區黨部執行長曾繁川，向某里長買票，請里長支持新科議...

眾多女星消費…北市美學中心涉違反醫師法 負責人夫妻被逮

刑事局接獲檢舉，台北市信義區一家主打日本最新流行無痛除毛技術的時尚美學中心，從大陸淘寶購置三台未經衛福部許可的「OPT冰...

台中超跑惡煞關鍵第6次延押庭 回家過年或最遲3月出籠

台中瑪莎拉蒂3煞痛毆宋姓男大生案發1年多，目前僅剩主嫌張敦量1人在押，台中地院今開延押庭，張及辯護人均求交保，審判長高思...

台南正副議長住處遭搜索 黃偉哲：尊重檢調辦案

台南正副議長選舉黑影幢幢，檢調今兵分26路，大動作搜索議長邱莉莉、副議長林志展及多名議員等住處，台南市長黃偉哲受訪時表示...

借錢醫治父病 重利壓榨6萬變12萬父逝沒錢辦後事

彰化縣劉姓兄弟沒錢為亡父辦後事，意外爆出向地下錢莊借6萬元為父親治病，短期內積欠本利高達12萬元，立法委員陳素月接獲選民...

醉女騎車辯「不知燒酒雞有摻酒」 法院打臉：這是常識

台中43歲張姓女子吃完燒酒雞、薑母鴨，凌晨騎車搖搖晃晃被警攔查酒測值達0.59，張起初坦承酒駕被依公共危險罪判3月，她上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。