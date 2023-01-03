台中超跑惡煞關鍵第6次延押庭 回家過年或最遲3月出籠

台中瑪莎拉蒂3煞痛毆宋姓男大生案發1年多，目前僅剩主嫌張敦量1人在押，台中地院今開延押庭，張及辯護人均求交保，審判長高思大表示將再斟酌、與合議庭評議，諭知候核辦；因本案法院已裁定張延押5次，這次最終第6次關乎張能否回家過年，若仍延押期限至3月24日前勢必得放人。

張敦量、李韋霖及陳勁豪痛等3人2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大生車禍，竟朝他頭部痛毆引起社會軒然大波，張、李及陳事後遭收押。

台中地檢署2021年12月24日起訴，當時移審法院裁定收押3個月，之後每次延押均2個月，從2022年3月24日第1次延押，至今已經延押5次，由於張延押期至1月24日將屆滿，法院今下午提前開庭，而第6度延押關乎張能否回家過年，若仍持續羈押，最遲至3月24日法院勢必得放人。

台中地院今開延押庭，張敦量表示希望法官能給他具保停押的機會，張的辯護人律師林柏宏表示，張從2021年12月24日起訴移審至今已羈押1年多，當初雖以他犯5年以上重罪伴隨逃亡之虞，而本件起因行車糾紛，張在警方通知準時到案、主動赴分局被拘提，無逃亡之虞。

林柏宏也說，本案相關證據調查完畢，張敦量顯無串滅證可能，加上馬上就要過年，希望法院考量讓他具保，並由張親自和被害人積極談和解賠償一事。