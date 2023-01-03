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檢警搜索聞到滿屋塑膠味 高雄4大人吸毒害慘8幼童

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢警去年3月在前鎮區透天厝，救出8名置身「毒窟」的幼童，體內都被驗出安毒反應，還有發展遲緩等問題，檢方追查後，發現幼童的呂姓父親、周姓母親及姑丈、大伯都在家裡吸毒，將4人依妨害幼童發育等罪起訴，高雄地院依妨害兒童發育罪判4人6至9月不等徒刑，其中僅大伯得易科罰金，父母、姑丈刑期都逾6個月，不得易科得入監。

前年11月高雄一名2月大的男嬰感冒猝死，體內被驗出安非他命反應，讓雄檢檢察官任亭起疑，檢方主動偵辦後，去年3月到呂童住家搜索，發現與猝死男嬰同住屋內的8名幼童，長期處在充滿毒煙的租屋處，緊急將8童救出安置後，發現都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題。

該間透天厝包含幼童在內，總共住了13人，包含呂男、周女的2名幼童以及死去的男嬰，呂姓大伯的1子，以及吳姓姑丈的5名幼子。

檢警採集8名幼童尿液、毛髮送檢，都有安非他命反應，屋內還發現2包安毒、吸食器等，進一步調查，發現呂童的呂姓父親、周姓母親，及吳姓姑丈、呂姓大伯等4人，長期在屋內施用毒品

誇張的是，周女被約談時，還懷有4個月大身孕，卻仍繼續用毒，且大人為了避免毒煙往外擴散，引起鄰居、警方懷疑，還會將窗簾、遮光罩等拉上，屋內門窗僅留10至15公分空隙透氣，4名大人平均每周用毒3、4次，絲毫不顧屋內幾名幼童的身心發展。

檢方偵詢時，周女等4人坦承在房內吸毒，全案偵結，依妨害兒童發展、毒品危害防制條例等罪，將4人起訴。

高雄地院審理時，4名大人坦承在屋內吸毒，法官發現呂男夫妻和吳男都是吸毒累犯，依妨害兒童發育罪判3人徒刑7至9月。呂男還因幫助周女吸毒，另被依幫助施用二級毒品罪，判刑2月得易科罰金。

至於吳姓姑丈，法官考量他是初犯，且案發後積極參與戒癮治療，判他徒刑6月、緩刑3年，但緩刑期間每3個月都要自費檢驗毛髮並提供報告，確認沒有再有藥物濫用行為。

由於4名大人有3人被判刑期都逾6個月，不得易科罰金，若判決確定維持原刑度，呂男、周女、呂姓大伯等人都得入監。

檢警在前鎮區透天厝內，救出８名發展遲緩童，屋內用毒的４名大人被依妨害兒童發展等罪判刑6至9月不等刑期。本報資料照片
檢警在前鎮區透天厝內，救出８名發展遲緩童，屋內用毒的４名大人被依妨害兒童發展等罪判刑6至9月不等刑期。本報資料照片

吸毒 透天厝 毒品

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