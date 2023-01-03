高雄女毒犯派出所脫逃 害慘4警遭連帶處分

高雄紀姓女子有毒品前科，又犯毒品罪遭警方拘提到案，在派出所等待移送期間，紀女趁隙逃逸，跑到大寮友人家中藏匿；警方發現人犯脫逃，於7個多小時左右，將人逮捕歸案。法院審理後，將紀女依脫逃罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金；另該派出所員警涉嫌過失脫逃罪嫌，由檢方另行偵辦。

判決指出，紀女去年7月9日晚上9時20分許，因涉犯毒品罪遭警方拘提到案，並帶返派出所進行後續詢問。

據了解，因紀女育有一子，抵達派出所時仍抱著男嬰，因此警方當時並未將她上銬，未料，疑因害怕坐牢，才會在案發當晚10時許，趁鄭姓員警不注意，趁隙脫離派出所，隨後搭計程車逃往大寮區鳳屏一路友人家藏匿。

警方發現人犯脫逃，隨即展開追查，在隔天5時2分，才再度將人逮捕歸案。此案，紀女被檢方依脫逃罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑，地院審理後，處2個月有期徒刑，得易科罰金。

該派出所鄭員涉嫌過失脫逃罪嫌，由檢方另行偵辦；事後分局究責，將鄭記過懲處，另2名派出所值班、值日幹部與副所長遭記申誡。

去年5月林園警分局大寮分駐所因酒駕嫌犯從派出所脫逃被逮回，此事警方後續究責，分別對值班員警記過1次、備勤員警記過2次、所長記過並遭撤換，值班員警也被依疏縱犯人罪嫌函送。