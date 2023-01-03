宜蘭市民代表主席林智勇詐保案 今開庭審理未終結

宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌以公務車製造假車禍詐領保險金，去年3月宜蘭地檢署以貪汙等罪起訴。宜蘭地院今早開審理庭，進入審理程序後傳喚3位證人，檢辯交互詰問，直到中午審理仍未終結，訂於3月6日再開庭，預計當天審理終結。

檢方指出，林智勇110年6月間駕駛自用奧迪發生自撞，由於未在保險理賠範圍內，卻讓市代會公務車陳姓司機，載林智勇服務處鄧姓民眾，以公務車追撞自用奧迪，製造假車禍，向保險公司申請理賠。保險公司發現異狀報警，檢調偵辦後，去年3月以貪汙等罪起訴，求刑7年有期徒刑與宣告褫奪公權7年。

宜蘭地院今早9時30分召開審理庭，由於被告林智勇等3人並未全部同意檢方所訴，全案進入審理程序。審判長傳喚市代會秘書、主計與公務車保管人3位證人陳述證詞，檢方與辯方針對證詞細節，例如申請理賠日期、蓋章者等交互詰問。

審理庭到中午還沒結束，尚有被告兼證人陳姓司機未陳述與交互詰問，審判長宣布庭期結束，經協調後將下次開庭時間訂在3月6日上午。

相關人士指出，檢辯攻防的重點是申請保險理賠的時間，關係到企圖詐保者是林智勇？還是陳姓司機？審理過程中，證人似也語帶保留。檢方認為，證人證詞有相互矛盾之處，所述不實，審判長許乃文也警告證人「不要作偽證」。