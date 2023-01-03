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台南市正、副議長選舉賄聲賄影 郭再欽住處也被搜索

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市正、副議長選舉賄聲賄影，選前發生國民黨議員方一峰疑遭恐嚇案，選後發生國民黨3名議員跑票，檢調今天大規模行動，除議長邱莉莉、副議長林志展被帶回約談外，民進黨前中執委郭再欽住處被搜索，並約談郭到案說明。

調查人員搜索議長邱莉莉、副議長林志展及跑票市議員李文俊、 李鎮國、張世賢，無黨籍市議員黃麗招及台南市區漁會理事長林世傑等人住處搜索，並將邱莉莉、副議長林志展及郭再欽等人約談到案說明。

台南地檢署指出，去年十月間台南正副議長選舉賄選傳言不斷，地檢署接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦。

檢方指出，專案小組與調查局台南市調查處專案小組多日來調閱相關資料進行分析比對，今天上午7點30分動員122人兵分26路，分持搜索票到議長邱莉莉、副議長林志展住處，及市議員李鎮國、張世賢、李文俊、黃麗招及民黨前中執委郭再欽住處搜索，及中間人楊男、及黃女等人住處等地執行搜索，並將涉案人帶回偵訊，以釐清案情。

台南市議長選舉賄聲賄影，檢調人員今天搜索民進黨前中執委郭再欽住處。記者黃宣翰／攝影
台南市議長選舉賄聲賄影，檢調人員今天搜索民進黨前中執委郭再欽住處。記者黃宣翰／攝影

議員 台南 邱莉莉 賄選 郭再欽

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