台南市正、副議長選舉賄聲賄影 郭再欽住處也被搜索

台南市正、副議長選舉賄聲賄影，選前發生國民黨議員方一峰疑遭恐嚇案，選後發生國民黨3名議員跑票，檢調今天大規模行動，除議長邱莉莉、副議長林志展被帶回約談外，民進黨前中執委郭再欽住處被搜索，並約談郭到案說明。

調查人員搜索議長邱莉莉、副議長林志展及跑票市議員李文俊、 李鎮國、張世賢，無黨籍市議員黃麗招及台南市區漁會理事長林世傑等人住處搜索，並將邱莉莉、副議長林志展及郭再欽等人約談到案說明。

台南地檢署指出，去年十月間台南正副議長選舉賄選傳言不斷，地檢署接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦。