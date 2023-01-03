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南市正副議長選舉涉賄選 謝龍介：強娶的媳婦不愛你

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉嫌賄選案，今天兵分26路大搜索，國民黨卸任市議員謝龍介表示，這是意料中事，檢調在元旦連假結束後採取動作，是在回應社會的期待，希望能加把勁，早日讓民眾了解真相。

「硬摘的水果不會甜，強娶的媳婦不愛你」，謝龍介表示，若使用不當手段，強取豪奪而得到權力，社會各界都會在看，可能當事人會以各種不冠冕也不堂皇的說詞，來說明跑票的理由，但民眾、檢調又不是傻子，大家都會以基本的概念來做判斷。

謝龍介說，檢調單位今天發動大規模搜索，應是回應社會的期待，這次選舉以來，光電利益以及黑金的勾結，已讓社會處於混亂時代，檢調出手將有助於政風改善，還乾淨的政治環境，對此給予高度肯定，也希望檢調加把勁偵辦，他相信以檢調的科技辦案，透過搜索能勾勒出包含金流等整個輪廓，期待能讓民眾早日了解真相。

謝龍介在競選市長期間，就憑打黑金，指光電利益已遭黑金介入，並且染及未來正副議長選舉，市長結束後，正副議長黑金傳聞沸沸揚揚中，有國民黨議員遭恐嚇，已讓傳聞非空穴來風。議長選舉時，因國民黨議員李文俊、張世賢、李鎮國跑票，更讓人起疑，國民黨團及民進黨正國會陳亭妃等人也都促請檢調偵辦，打擊黑金。

台南檢調人員今天上午到台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。記者黃宣翰／攝影
台南檢調人員今天上午到台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。記者黃宣翰／攝影

謝龍介

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