南市正副議長選舉涉賄選 謝龍介：強娶的媳婦不愛你

台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉嫌賄選案，今天兵分26路大搜索，國民黨卸任市議員謝龍介表示，這是意料中事，檢調在元旦連假結束後採取動作，是在回應社會的期待，希望能加把勁，早日讓民眾了解真相。

「硬摘的水果不會甜，強娶的媳婦不愛你」，謝龍介表示，若使用不當手段，強取豪奪而得到權力，社會各界都會在看，可能當事人會以各種不冠冕也不堂皇的說詞，來說明跑票的理由，但民眾、檢調又不是傻子，大家都會以基本的概念來做判斷。

謝龍介說，檢調單位今天發動大規模搜索，應是回應社會的期待，這次選舉以來，光電利益以及黑金的勾結，已讓社會處於混亂時代，檢調出手將有助於政風改善，還乾淨的政治環境，對此給予高度肯定，也希望檢調加把勁偵辦，他相信以檢調的科技辦案，透過搜索能勾勒出包含金流等整個輪廓，期待能讓民眾早日了解真相。