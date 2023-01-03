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十大勞動新聞出爐 勞工苦於不確定氛圍

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

台灣勞工陣線秘書長孫友聯（左）與台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋（右）3日公布「2022年勞動十事回顧」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣勞工陣線秘書長孫友聯（左）與台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋（右）3日公布「2022年勞動十事回顧」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

《災保法》通過、最低工資法遙遙無期與網路打工詐騙頻傳，登勞工最關心的事件前幾名！台灣勞工陣線3日票選出10大勞動新聞，台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋說，勞工擴大關心自我權益，顯見對未來的不確定感；台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，台灣職災率高於歐洲、新加坡等國，盼災保法除了補償之外，還能協助職災受害者重返職場。

不確定又不安心

楊書瑋公佈10大勞動事件說，第一名為「《災保法》正式上路，預防、補償與重建一起到位」，無疑是年度最具代表性的法令變革；第二名則為「基本工資調漲，最低工資法遙遙無期」；第三則是「網路求職詐騙陷阱頻傳」，去年8月底爆發一系列柬埔寨詐騙事件，甚至還有「台版柬埔寨」。

其他新聞依序為「工會法修法，加強不當勞動行為的罰緩」、「勞動基金虧損創新高」、「性別工作平等法修法」、「中州科技大學爆發血汗學工事件」、「勞工確診可領傷病給付」、「台鐵工會五一勞動節休假」，與「CPI外食類與租金指數創新高」等事件。

楊書瑋指出，這十大新聞事件背後呈現出「不確定、不安心」的氛圍，勞工在面對不穩定的局勢變化時，對攸關自身工作權益的事件出現較高的敏感度，所以相當關注勞工法令、權益的新聞。此外，在經濟不穩定的狀況下，2022年也有許多高度爭議的勞工新聞事件，也引發社會的高度共鳴。

籲通過最低工資法

針對《災保法》上路，黃怡翎表示，我國一年有將近5萬件職災事件，其中更有2千多個受害者因此失能。她指出，台灣職災率遠高於新加坡、德國與英國等國家，盼該法令面對職災受害者，不僅是想「花錢了事」，而是要積極協助他們重返職場。

全國產業總工會政策部主任李佳育說，儘管基本工資連續幾年都有調漲，但租金、外食費持續上漲之外，實質薪資還出現下降，更導致年輕族群成為「躺平族」。她說，目前《最低工資法》還躺在行政院，呼籲總統蔡英文不要再推延，應該在最後的任期，積極推動法案。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，應該要更宏觀角度來處理勞動市場不足的狀況，2023年希望能體檢《就業保險法》，全面檢視並規劃，符合台灣社會下一階段的「就業安全體系」。他也說，勞工權益開始受到關注，勞動教育的相關法制也應加速，儘速通過《勞動教育法》。

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