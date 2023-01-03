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影／跨年醉倒路邊...正巧母傳訊「幾點了還不回家？」 警送他回家

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

跨年夜喝過頭！台中市30歲徐男跨年夜喝酒慶祝，卻不勝酒力醉倒路邊，警方發現男子倒在地上呼呼大睡，詢問男子住哪？手機拿出來幫忙聯繫家人，徐男母親剛好傳「幾點了怎麼還不回家」訊息。警方與徐母聯繫，徐母連忙感謝警方幫忙護送兒子返家，也不好意思造成警方困擾。

迎接疫情解封後第一個跨年，不少民眾出門迎接 2023 年，狂歡之虞難免喝酒助興，各地酒醉路倒狀況頻傳。前天清晨3點多，潭子所員警黄士騰、劉采婷巡邏在路旁驚見一名男子倒臥，下車查看男子渾身酒氣，癱軟無力，為避免發生意外，警方上前關心身體狀況並協助聯繫家屬。

路倒的30歲徐男含糊不清地說，「我住附近而已」，警方關心詢問，「你手機拿出來，我幫你聯絡家人」、「 你家住附近嗎？我怕你走太遠，我幫你聯絡」。

經警方聯繫，徐男母親到場並說，「兒子說要去跨年，结果遲遲等不到他回家，才剛傳訊息問兒子幾點了怎麼還不回家，你們就跟我聯繁了，真的好險被你們發現，太感謝了！」

由於徐男體型高大，且全身癱軟不好攙扶，黃員主動上前協助將徐男平安攙扶回家，徐母向警方說，新的一年有你們真好，對於員警協助返家頻頻表示感謝。

潭子分駐所所長張崑泰呼嶺，歡慶節日別忘了注意自身安全，酒後可請代駕或親友載回，請民眾切勿酒後駕車，以免發生危險，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

30歲徐男跨年夜黃湯下肚，不勝酒力醉倒在路邊，警方上前攙扶返家。圖／讀者提供
30歲徐男跨年夜黃湯下肚，不勝酒力醉倒在路邊，警方上前攙扶返家。圖／讀者提供
30歲徐男跨年夜黃湯下肚，不勝酒力醉倒在路邊，警方上前攙扶返家。圖／讀者提供
30歲徐男跨年夜黃湯下肚，不勝酒力醉倒在路邊，警方上前攙扶返家。圖／讀者提供
30歲徐男跨年夜黃湯下肚，不勝酒力醉倒在路邊，警方上前攙扶返家。圖／讀者提供
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