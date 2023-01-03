參與就是最棒的國民法官！ 紀念郵票今發行記錄歷史

今為國民法官法上路後首個上班日，在屏東泰武國小學生的排灣古謠歌聲中，司法院長許宗力和行政院政務委員羅秉成、全國律師聯合會理事長尤美女、中華郵政總經理江瑞堂等人為新制啟動與紀念郵票發行揭序幕。上訴審若「撤銷改判」是否喪失國民法官立意？許強調，除非有違背法律重大理由，否則上訴審須尊重國民法官認事用法。

國民法官制度為我國司法史上第一個由國民和職業法官共同審判的制度，深具時代意義，中華郵政3日也發行「國民法官新制實施紀念郵票小全張」紀念。

許宗力表示，許多人都經歷過集郵的時光，手中的郵票可任由想像力馳騁飛翔，郵票蘊含的「傳遞」意涵，彰顯國民法官新制的第一層意義，就是司法要與人民溝通。而泰武國小的古謠傳唱，則是要藉由「聲音」彰顯司法要與人民對話這第二層意義。

只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法檯上，共同討論、一起審判重大刑事案件。許指這是司法史上重要的里程碑，不僅是直接民主的展現，也是史上規模最大的法律白話文運動，更將造成刑事訴訟制度的「地殼變動」；或許有人擔心「不會法律要如何參與審判？」他要國人不用擔心，法官、檢察官、律師會各盡所能地提供審案所必要的法律知識，國人只要憑藉自己的生活經驗與觀點參與、勇於表達，就能讓審判的關注面向更全面、更多元，也就是最棒的國民法官。

羅秉成致詞時表示，1985年時的法檯上除了法官、書記官，「還有檢察官」，但律師卻坐在檯下，而早期被告還是「站著的」，甚至連證人也沒位子，經過一連串的改革，殊難想像有一天人民會坐在法檯上、與法官合審合判。羅說，新制讓人有點忐忑與不安，即便是日本裁判員制度在模擬階段也顛簸不斷，所幸在施行後平順。

羅肯認許宗力提出的「直接民主、司法白話文運動、起訴狀一本主義（開庭前法官不要太早接觸證據、避免預斷）」三層意義，他也期待國民走進法庭後，能認知理性分析是什麼、事實認定是什麼？它們走出法庭後，可以改變家人、生活、工作環境，間接提升公民素質。