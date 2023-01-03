台南正副議長邱莉莉、林志展住處遭搜 藍營籲法辦到底

台南正副議長選舉賄聲賄影，檢警今天兵分26路大規模行動，搜索議長邱莉莉、副議長林志展及3名國民黨跑票議員、台南市區漁會理事長林士傑等住處，並將相關涉案人帶回偵訊。南市議會國民黨團呼籲，檢調應毋枉毋縱、法辦到底，「有問題的一定要全抓起來」。

台南正副議長選舉，民進黨邱莉莉獲得包括正國會6票、國民黨3票及無黨3票、基進1票、台聯1票共36票支持，奪下議長寶座。國民黨3人跑票，引發支持者氣憤反彈，黨團也表達痛心，3人遭開除黨籍。

國民黨團書記長蔡育輝表示，檢調應毋枉毋縱，有證據就法辦到底，不能只辦藍不辦綠，只要有不法收取賄款就要全部抓起來，為台灣民主政治樹立典範，改革台灣民主議會正副龍頭買票陋習。

民進黨團幹事長蔡筱薇指出，檢調是獨立機關，相信只要有任何不法情事，無論任何黨派都應該積極介入偵辦到底，絕對不能受政治力影響，選擇性辦案。台南市議會民進黨團絕對尊重檢調的調查，也希望結果水落石出，盡快弭平社會的紛紛擾擾。