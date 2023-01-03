律師當庭違法抄個資 劍青檢籲全聯會主動糾舉移送調查

日前士林地檢署發生一起詐騙案被害人開庭時，訴訟代理人陳姓律師未經檢察官許可抄寫被告配偶個資，當場被檢察官列為違反個資法被告，引起法界軒然大波。檢察官改革團體劍青檢改今表示，全國律師聯合會不思糾舉涉案律師移送調查，竟公然包庇，日前還發表聲明混淆視聽，劍青檢改予以嚴厲譴責。

劍青檢改指出，告訴代理人向檢察機關提起刑事告訴，職責在於提供事證協助檢方追訴犯罪，並非利用職務之便取得他人個資，陳姓律師利用偵查庭開庭私自抄錄對方配偶個資及聯絡方式，雖聲稱是為了和解，仍已逾越告訴代理人職責，而非律師執行職務範圍。

劍青檢改認為，律師執行職務係以合法正當為前提，若涉及不法、不當，即應依法究辦或移付懲戒，但全國律師聯合會忽略陳姓律師偷抄個資的事實，聲稱律師開庭抄錄資訊當然合法，其次將身為告訴代理人的律師移花接木與辯護律師畫上等號，自行詮釋告訴代理律師享有辯護律師一切閱卷權、抄錄權及筆記權等，顯無法理依據且侵害被告隱私權。實務上，告代若有意和解，應透過檢察官轉達，或當庭向被告表達，經檢察官、被告或辯護律師同意後，才能互留聯絡方式。