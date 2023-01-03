快訊

潛艦國造趕工拚9月原型艦下水 台船祭3倍加班費激勵士氣

中國入境陽性率維持三成？指揮中心下午2時說明

唐綺陽2023上半年12星座運勢公開！牡羊桃花運旺、獅子地位躍進

影／國民法官制啟動 許宗力：法官開庭前只會看起訴書

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導

國民法官新制於1月1日正式施行，這是我國司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判。為宣告新制正式實施並紀念新制施行，司法院與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張，並於今天上午在台北地方法院國民法官法庭舉行國民法官新制實施啟動儀式，由司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌、行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、交通部主秘黃荷婷、最高檢察署檢察總長邢泰釗、全國律師聯合會理事長尤美女、中華郵政公司總經理江瑞堂等人共同啟動。

許宗力表示，國民法官新制已正式啟航，今日發行之國民法官新制實施紀念郵票，就是要藉由郵票所蘊含的「傳遞」意涵，象徵國民法官新制讓司法與人民進一步溝通對話。郵票中呈現出國民法官法庭上6位國民法官與3位職業法官端坐法檯、認真聆聽、全神貫注的形象，只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法檯上，共同討論，一起審判重大刑事案件。

許宗力強調，透過國民法官制度，讓法官在開庭之前只能看到檢察官的起訴書，等到開庭時，再透過檢辯雙方的攻防證據來審判，破除過去民眾認為法官開庭前就已全部看過所有的書證，心中已有審判定見的錯誤訊息，這樣的制度，也是我國刑事訴訟史上的第一次。

許宗力說，國民法官制度需要全民的支持，民眾不必擔心不會法律，只要憑藉自己的生活經驗與觀點，積極參與、認真聆聽、勇於表達，就能讓審判的關注面向更全面、更多元，也就是最棒的國民法官。

國民法官新制於1月1日正式施行，司法院上午在臺北地方法院國民法官法庭舉行啟動儀式。記者杜建重／攝影
國民法官新制於1月1日正式施行，司法院上午在臺北地方法院國民法官法庭舉行啟動儀式。記者杜建重／攝影
國民法官新制於1月1日正式施行，司法院與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張。記者杜建重／攝影
國民法官新制於1月1日正式施行，司法院與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張。記者杜建重／攝影
國民法官法庭上有6位國民法官，將與3位職業法官一起坐在法檯上一起審判重大刑事案件。記者杜建重／攝影
國民法官法庭上有6位國民法官，將與3位職業法官一起坐在法檯上一起審判重大刑事案件。記者杜建重／攝影
國民法官新制於1月1日正式施行，司法院上午在臺北地方法院國民法官法庭舉行啟動儀式，由司法院長許宗力（中）等人共同啟動。記者杜建重／攝影
國民法官新制於1月1日正式施行，司法院上午在臺北地方法院國民法官法庭舉行啟動儀式，由司法院長許宗力（中）等人共同啟動。記者杜建重／攝影
國民法官新制於1月1日正式施行，司法院長許宗力強調，透過國民法官制度，讓法官在開庭之前只能看到檢察官的起訴書，破除過去民眾認為法官開庭前心中已有審判定見的錯誤訊息。記者杜建重／攝影
國民法官新制於1月1日正式施行，司法院長許宗力強調，透過國民法官制度，讓法官在開庭之前只能看到檢察官的起訴書，破除過去民眾認為法官開庭前心中已有審判定見的錯誤訊息。記者杜建重／攝影

國民法官 許宗力

延伸閱讀

國民法官新制紀念郵票小全張 112年1月3日發行

國民法官新制／「我有三高」不想當國民法官... 怎麼紓壓法院最擔心

國民法官新制／尊重國民法官判決？ 上訴審仍能撤銷死刑

新義務還要保密 「國民法官」來了…判決能否接地氣未知

相關新聞

台南議長選舉賄聲賄影 檢調大動作搜索正副議長等住處

台南市議長選舉賄聲賄影，檢警今天展開大規模行動，搜索議長邱莉莉、副議長林志展等多名議員住處，並將相關涉案人帶回偵訊，全案...

台南檢調追查正副議長選舉爭議 今展開搜索行動

台南市檢調人員追查正副議長選舉爭議，今天展開搜索行動，調查人員先後前往永康區市議員李鎮國服務處、台南市區漁會理事長林士傑...

十大勞動新聞出爐 勞工苦於不確定氛圍

《災保法》通過、最低工資法遙遙無期與網路打工詐騙頻傳，登勞工最關心的事件前幾名！台灣勞工陣線3日票選出10大勞動新聞，台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋說，勞工擴大關心自我權益，顯見對未來的不確定感；台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，台灣職災率高於歐洲、新加坡等國，盼災保法除了補償之外，還能協助職災受害者重返職場。

影／跨年醉倒路邊...正巧母傳訊「幾點了還不回家？」 警送他回家

跨年夜喝過頭！台中市30歲徐男跨年夜喝酒慶祝，卻不勝酒力醉倒路邊，警方發現男子倒在地上呼呼大睡，詢問男子住哪？手機拿出來...

台南正副議長邱莉莉、林志展住處遭搜 藍營籲法辦到底

台南正副議長選舉賄聲賄影，檢警今天兵分26路大規模行動，搜索議長邱莉莉、副議長林志展及3名國民黨跑票議員、台南市區漁會理...

參與就是最棒的國民法官！ 紀念郵票今發行記錄歷史

今為國民法官法上路後首個上班日，在屏東泰武國小學生的排灣古謠歌聲中，司法院長許宗力和行政院政務委員羅秉成、全國律師聯合會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。