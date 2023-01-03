影／國民法官制啟動 許宗力：法官開庭前只會看起訴書

國民法官新制於1月1日正式施行，這是我國司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判。為宣告新制正式實施並紀念新制施行，司法院與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張，並於今天上午在台北地方法院國民法官法庭舉行國民法官新制實施啟動儀式，由司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌、行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、交通部主秘黃荷婷、最高檢察署檢察總長邢泰釗、全國律師聯合會理事長尤美女、中華郵政公司總經理江瑞堂等人共同啟動。

許宗力表示，國民法官新制已正式啟航，今日發行之國民法官新制實施紀念郵票，就是要藉由郵票所蘊含的「傳遞」意涵，象徵國民法官新制讓司法與人民進一步溝通對話。郵票中呈現出國民法官法庭上6位國民法官與3位職業法官端坐法檯、認真聆聽、全神貫注的形象，只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法檯上，共同討論，一起審判重大刑事案件。

許宗力強調，透過國民法官制度，讓法官在開庭之前只能看到檢察官的起訴書，等到開庭時，再透過檢辯雙方的攻防證據來審判，破除過去民眾認為法官開庭前就已全部看過所有的書證，心中已有審判定見的錯誤訊息，這樣的制度，也是我國刑事訴訟史上的第一次。