台南議長選舉賄聲賄影 檢調大動作搜索正副議長等住處

台南市議長選舉賄聲賄影，檢警今天展開大規模行動，搜索議長邱莉莉、副議長林志展等多名議員住處，並將相關涉案人帶回偵訊，全案仍由檢警調偵辦中。

台南地檢署指出，去年11月間台南正副議長選舉賄選傳言不斷，地檢署接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦。