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勾結元大證副總炒作股價 誠創科技馬永玲遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上市公司誠創科技董事長馬永玲，涉嫌與熟識的元大證券副總許國樑，結合鄭國良、陳健勝、黃志達、洪金鳳、紀宛君等股市炒手，自2016年10月至2017年12月間，14個月內將公司股價從12元炒到27元，藉此套利4億餘元。台北地檢署今依違反證交法操縱股價等罪起訴馬、許共9人，並建請法院沒收不法所得。

現年67歲的馬永玲是元大集團創辦人馬志玲三弟，多年前曾以藝名「馬永霖」參與多部電影演出，但後來仍選擇重回商場，2000年創立誠創科技前身，2004年改名為誠創科技，2007年股票興櫃，2008年股票上市，主攻半導體精密陶瓷與被動元件、UVC LED及醫療用口罩。

檢方調查，2016年間，馬永玲為開發新產品，計畫投入多晶藍寶石產業，為購買相關設備成品、材料而有資金需求，但因誠創股價長期低迷，交易量不振，為求快速募資，於是與誠創副總梁宣英、稽核主管康書銘，以提供9716萬餘萬資金，找來元大證券前業務副總許國樑，交由鄭國良等股市作手炒作及拉抬公司股價。

馬、許等人自2016年10月1日起，至2017年12月31日間，分3個階段將誠創股價自12.2元開始拉抬，待市場產生信心後，隨即宣布發行1萬股新股進行現金增資及3億元可轉換公司債，再大量倒貨、出脫手中誠創持股。

期間，為避免增資發行新股導致股價下跌，馬永玲指示許國良等人繼續製造誠創股票交易熱絡的假象，待完成現金增資及公司債發行後，再將股價拉抬至27.4元的最高點，經查馬、許等9人共以3家公司、22名人頭名下37個證券戶，進行相對交易炒股，最後藉此套利取資金達4億998萬餘元。

誠創科技董事長馬永玲因勾結股市作手炒股遭北檢起訴。記者曾吉松／攝影
誠創科技董事長馬永玲因勾結股市作手炒股遭北檢起訴。記者曾吉松／攝影

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