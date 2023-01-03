他貪3.5萬元被判2年失工作 還要交公庫36萬元
台東縣政府教育處楊姓聘僱人員，在職期間收取賄賂1萬元、浮報材料費2萬5千元被檢舉，檢方依貪汙罪起訴，因楊男繳交犯罪所得，且不當得利5萬元以下，法院判處有期徒刑2年，緩刑4年，須向公庫支付36萬元，全案可上訴。
台東縣教育處表示，楊員去年9月中旬已經離職，其做法非常不應該，將持續加強所屬各單位人員法治教育、。
楊男為台東縣教育處約聘僱人員，日前遭檢舉110年辦理學校工程和教育處工程收取賄賂，廉政署去年7月發動搜索，約談相關人員後移請台東地檢署偵辦，檢察官偵訊後依貪汙治罪條起訴。
判決書指出，楊男辦理教育處停車場圍籬工程時，向廠商收取1萬元回扣；辦理三民國小廁所工程時，又浮報材料費2萬5千元，再購買濾水器等設備裝設在自家。
法官審酌楊坦承犯行，3萬5千元犯罪所得已繳回，考量其不法利益在5萬元以下，2罪合併判處2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑4年，並應於判決確定之日起2年內向公庫支付36萬元。
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