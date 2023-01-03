健身女教練見油漆工網友 遭下催眠液性侵賠62萬和解

台中市一名健身女教練，前年約在擔任油漆工的詹姓網友家見面，期間女子口渴，詹將摻有「迷幻催眠液」的礦泉水拿給女子喝，女子因而意識模糊，詹除上下其手外，還以生殖器磨蹭女子下體後插入，最後打手槍在衛生紙上，詹與女子以62萬元和解，二審撤銷，改判7年徒刑。

判決指出，38歲健身房女教練，在臉書上認識詹姓油漆工已多年，前年8月29日晚間7時許，詹邀約女子到南屯區的住處見面，但女子不知，詹已事前在網路一家名為「高潮屋」的店家，購買「T2超強迷幻催眠液」，並摻入礦泉水中，等到女子向詹反映口渴時，詹就將摻藥的礦泉水給女子喝。

女子飲用後出現身體不適、昏昏欲睡狀況，還向詹表示先到床上休息，詹見女子已無法抵抗，就將女子的衣物脫下，親吻女子胸部，撫摸女子下體，還用自己生殖器，摩擦女子下體後插入，最後打手槍在衛生紙上。

女子睡醒後，被詹男送回家，但女子在服用礦泉水後，雖意識模糊，但仍有記憶遭詹男上下其手，清洗身體後，前往醫院驗傷，隨後報警。

一審時，女子哭訴，案發後看到與詹男類似的刺青、體格的學員時，就會反感、害怕，逃到廁所或逃離健身房，因此沒了工作、收入，「他（詹男）毀了我的一生」。

一審依毒品危害防制條例、妨害性自主等罪，判刑7年9月。

上訴二審後，詹男與女子以62萬元達成和解，詹與律師在案件審理時辯稱，生殖器沒有插入女子下體，僅有在女子下體附近打手槍而已，另外，女子下體沒有驗出他的DNA，可見沒有發生性行為。

不過詹男辯詞不被合議庭採信，認為女子已認識詹男多年，不會不顧情誼，無故陷害，另外詹男的手機也有留下購買催眠液的訊息，詹男也自述對女子有好感，加上詹男購買催眠液與邀約女子到住處的時間相近，認定詹男有意與女子發生性關係，認定性侵事證明確。