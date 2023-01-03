誠創科技董事長馬永玲涉操縱股價 北檢起訴9人

股票上市公司誠創科技公司董事長馬永玲涉為提高現金增資發行新股價格，委託許姓友人等人涉炒作誠創股價並從中賺取價差，北檢今天依操縱股價罪嫌起訴馬永玲等9人。

北檢表示，馬永玲涉操縱股價同時辦理誠創現金增資及可轉換公司債，自市場套取新台幣3億9997萬5960元資金，加上炒股期間買賣價差為1000萬7114元，全案犯罪所得共4億998萬3074元，除應發還被害人等，其餘建請法院宣告沒收。

台北地檢署起訴書指出，馬永玲於民國105年間計畫開發新產品、投入製造多晶藍寶石產業、購買設備而有資金需求，欲辦理現金增資發行新股及發行可轉換公司債以募集資金。

根據起訴書，誠創科技股份有限公司股價長期低迷、交易量不振，馬永玲為提高現金增資發行價格，以利快速募資並謀取不法利益，涉嫌於民國105年10月至106年12月間委託曾任證券公司副總的許國樑利用多個證券帳戶相互配合拉抬誠創股價，反覆坑殺市場投資人。

起訴書指出，馬永玲涉嫌提供許國樑等人至少9716萬元資金操縱誠創股價，並趁股價上漲之際，搭配誠創辦理現金增資及發行可轉換公司債等重大消息，大量出脫誠創公司股票賺取價差。

北檢今天依證券交易法操縱股價罪嫌起訴馬永玲、許國樑、誠創梁姓副總經理、前誠創康姓稽核主管，以及共同參與炒股的許國樑5名友人。