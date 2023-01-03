快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南檢調追查正副議長選舉爭議 今展開搜索行動

聯合報／ 記者周宗禎鄭維真黃宣翰、／台南即時報導

台南市檢調人員追查正副議長選舉爭議，今天展開搜索行動，調查人員先後前往永康區市議員李鎮國服務處、台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。據了解，調查人員是由南檢檢察官指揮針對台南市正、副長選舉，藍營市議員跑票部分展開搜索調查。

調查人員今天上午9點多到永康區市議員李鎮國服務處搜索，但李鎮國不在服務處。調查人員並前往安平區林士傑住處搜查，林住在女兒市議員林依婷服務處樓上。林士傑、林依婷手機都沒接，據了解2他都不在住處、服務處。

去年12月22日國民黨南市議員方一峰傳出遭人恐嚇投票，事後警方也找到涉案林士傑，依恐嚇罪嫌法辦。去年12月25日南市議長選舉結果，國民黨也確實發現有3名市議員跑票，「這件事情已經這麼明顯了。」， 立委陳亭妃在臉書PO文要求檢調該動手調查。國民黨事後開除李文俊、 李鎮國及張世賢3人黨籍。

而原本同屬正國會系的台南6位民進黨市議員，在選前被外界研判有跑票給無黨籍郭信良的可能，不過在投票前最後一刻，6名正國會議員出面聲明會含淚投給黨提名的議長候選人，化解綠營跑票風暴。但投票時國民黨卻發生3名市議員跑票投給民進黨。

台南地檢署說，搜索行動還沒有結束，相關細節目前無法透露。

台南檢調人員到台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。記者黃宣翰／攝影
台南檢調人員到台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。記者黃宣翰／攝影
台南檢調人員到台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。記者黃宣翰／攝影
台南檢調人員到台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。記者黃宣翰／攝影

延伸閱讀

國民黨開除跑票市議員 李文俊怒批這2人：把我們當棋子在玩

議長選舉跑票…國民黨台南3議員遭開除黨籍 市黨部主委：無法原諒

議長選舉跑票被國民黨決議開除黨籍 張世賢：以後就是自由人

台南議長選舉藍營窩裡反 國民黨市黨部今開除2議員黨籍

相關新聞

賣帳戶又涉當車手…判無罪檢批扯

林姓女子曾賣帳戶給詐團使用判緩刑，又被查獲涉嫌當車手臨櫃提領贓款八十五萬元，一審判她十月；高雄高分院認為她已犯過詐欺被法...

台南檢調追查正副議長選舉爭議 今展開搜索行動

台南市檢調人員追查正副議長選舉爭議，今天展開搜索行動，調查人員先後前往永康區市議員李鎮國服務處、台南市區漁會理事長林士傑...

勾結元大證副總炒作股價 誠創科技馬永玲遭訴

上市公司誠創科技董事長馬永玲，涉嫌與熟識的元大證券副總許國樑，結合鄭國良、陳健勝、黃志達、洪金鳳、紀宛君等股市炒手，自2...

他貪3.5萬元被判2年失工作 還要交公庫36萬元

台東縣政府教育處楊姓聘僱人員，在職期間收取賄賂1萬元、浮報材料費2萬5千元被檢舉，檢方依貪汙罪起訴，因楊男繳交犯罪所得，...

偵辦正副議長改選 檢調搜索南市議員張世賢服務處住處

台南市正副議長改選過程發生原國民黨籍市議員李鎮國、李文俊、張世賢3人跑票，迄今「賄聲賄影」傳言四起，台南檢調今上午前往張...

健身女教練見油漆工網友 遭下催眠液性侵賠62萬和解

台中市一名健身女教練，前年約在擔任油漆工的詹姓網友家見面，期間女子口渴，詹將摻有「迷幻催眠液」的礦泉水拿給女子喝，女子因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。