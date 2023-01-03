台南檢調追查正副議長選舉爭議 今展開搜索行動

台南市檢調人員追查正副議長選舉爭議，今天展開搜索行動，調查人員先後前往永康區市議員李鎮國服務處、台南市區漁會理事長林士傑住處搜索。據了解，調查人員是由南檢檢察官指揮針對台南市正、副長選舉，藍營市議員跑票部分展開搜索調查。

調查人員今天上午9點多到永康區市議員李鎮國服務處搜索，但李鎮國不在服務處。調查人員並前往安平區林士傑住處搜查，林住在女兒市議員林依婷服務處樓上。林士傑、林依婷手機都沒接，據了解2他都不在住處、服務處。

去年12月22日國民黨南市議員方一峰傳出遭人恐嚇投票，事後警方也找到涉案林士傑，依恐嚇罪嫌法辦。去年12月25日南市議長選舉結果，國民黨也確實發現有3名市議員跑票，「這件事情已經這麼明顯了。」， 立委陳亭妃在臉書PO文要求檢調該動手調查。國民黨事後開除李文俊、 李鎮國及張世賢3人黨籍。

而原本同屬正國會系的台南6位民進黨市議員，在選前被外界研判有跑票給無黨籍郭信良的可能，不過在投票前最後一刻，6名正國會議員出面聲明會含淚投給黨提名的議長候選人，化解綠營跑票風暴。但投票時國民黨卻發生3名市議員跑票投給民進黨。