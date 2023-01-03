結婚8天就被孕妻抓到有小三 劈腿8個月竟都不戴保險套

姜姓男子與范姓女子「奉子成婚」，但登記結婚僅8天，范女就發現姜與邱姓女子親密交往，兩人還共同經營IG帳號記錄親密生活，范女因身心飽受折磨，提損害賠償訴訟，向邱女求償60萬元精神慰撫金。台北地方法院認為邱女在范女懷孕、生產期間與人夫有染，判她賠償19萬5072元；雙方上訴，台灣高等法院判邱女賠償19萬3840元確定。

范姓女子2020年10月12日與姜姓前夫登記結婚，但婚姻僅維持1年多，2022年3月2日兩人便調解離婚，姜答應賠她27萬7200元。

范女指控，結婚登記完8天、2020年10月20日她替姜備份手機資料，卻發現許多丈夫和邱女的親密照片與貼文，這才知道丈夫不顧她懷有身孕還偷吃；姜懇求原諒，並承諾不會再與邱女聯絡。

但2021年1月的電話帳單卻讓「情事」曝光，范女發現丈夫和邱女不僅還持續通聯，兩人甚至還一起租屋，丈夫坦承和邱女交往8個月，這些日子以來都有性行為。姜表示交往的8個月期間都有性行為，而且都是「內射」。

范女說，丈夫和邱女不僅住在一起，還共同經營IG帳號「曬恩愛」，甚至還張貼裸照，她承受不住打擊，不僅失眠，還得求助精神科醫師。

邱女解釋，直到2020年11月21日才知道姜姓男友已婚，且從2021年1月28日起就沒再有不正當男女關係，破壞婚姻的時間「不長」。她還說，范女與姜的婚姻生活本來就不圓滿，不是她所造成，況且范女和姜成立調解時，已約定由姜賠償27萬元，依民法第274條規定，她應同免責。

高院民事庭審理時，從錄音檔裡發現邱女說「在一起的8個月，我很常跟他說我受不了，我一直覺得很內疚」，可見姜在與前妻結婚時，同時與邱女交往，因前妻生產在即而辦結婚登記，但也沒和邱女分手，且性關係持續。