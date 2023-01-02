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嘉義男夜衝南投找少女口愛 被「她」發現下場慘

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

嘉義市官姓男子透過交友軟體，結識南投一名14歲少女，兩人認識不到10天，他就騎機車夜衝南投，在未違反少女意願下，進入其住家並要求口交得逞，事後被少女母親發現提告，南投地方法院依妨害性自主罪，判處他有期徒刑6月。

判決書指出，18歲官男家住嘉義市，前年7月21日透過交友軟體「探探」，結識當時年僅14歲、住在南投的少女，兩人認識不到10天，官男就在同月30日晚間提出見面要求，獲少女同意後，騎車夜衝南投，於31日凌晨抵達少女住家。

少女偷偷將官男帶往2樓房間聊天，未料官男夜奔少女住家，不只為見面，還向少女提出幫他口交的要求，少女勉為答應。少女母親事後發現，女兒帶陌生男子進入家中，細問得知女兒遭猥褻，氣得帶女兒去報警，對官男提告妨害性自主罪。

孫男面對檢警傳喚偵訊，對其犯行坦承不諱，其證詞也與少女的筆錄相符，警方將他送辦，南投地檢署也依「刑法」第227條第3項，對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪嫌將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

南投地院法官認為，官男是成年人，卻沒能克制自身情慾衝動，明知少女年僅14歲仍未成年，心智還不成熟，率與她性交，恐對她人格發展造成不良影響，也未與少女家屬達成和解，但考量他始終坦承犯行，因此判處有期徒刑6月，可上訴。

官姓男子騎車夜衝南投，與14歲女網友見面，並提出口交要求，遭提告妨害性自主，判刑6月。圖／本報資料照
官姓男子騎車夜衝南投，與14歲女網友見面，並提出口交要求，遭提告妨害性自主，判刑6月。圖／本報資料照

南投 交友軟體

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