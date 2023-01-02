女大生發文控性騷、被點名教授怒提告 法官打臉判免賠

高雄某科大學生在「Dcard」貼文敘述遭專任教授性騷經過，另有兩名同學留言直接指出教授名字。該教授告3人妨害名譽、再議均不成，後再提民事求償，但高雄地院審理後，認為學校調查後發現教授教學方式確實造成學生不愉快，判教授敗訴，3名學生免賠。

判決指出，前年2月28日，一名女大生認為遭教授性騷擾，傳送電子郵件給校方，稱「我們要求與教務處釐清事實，因回覆之內容我們認為有所偏頗且內容不實，若不予同意就此平息，我們直接召開記者會向教育部申訴」，結果校方卻將信件轉寄給教授。

後來女大生見申訴沒結果，3月23日下午2時許，在「Dcard」以「被老師性騷擾」發文，稱「有沒有人跟我一樣在學校被老師性騷擾過」、「深受其擾的我還因此做了好幾天的惡夢」、「現在每天上學都要擔心遇到那個噁心的男老師」、「投訴過了但是根本沒有用」、「希望各位女生多多注意」。

有她與同班的學生看到女大生發文後，在下方留言「姓X嗎」、「是ＯＯ系的XXX嗎」，由於直接點名系所教授名字及任職科系，被教授發現後氣得向發文女大生及留言指名道姓的3人告妨害名譽。

經高雄地檢署調查後，檢方認為3名同學發文、留言並未造成教授名譽受損，處分不起訴，教授不服聲請再議，也經高雄高分檢駁回確定。

教授不滿，另提民事訴訟，認為3名學生發文、留言，已經侵害到他的名譽權，除了對發文者求償10萬外，還要求另兩名學生與發文者，一起賠償他共60萬元精神損失。

高雄地院審理時，3名挨告的大學生反駁，稱電子郵件她是寄給學校，又不是寄給教授，怎會說她侵害民譽權，她是因為向校方申訴沒結果，才會在「Dcard」發文，屬於可受公評之事。

雄院法官調查，發現被教授提告的其中兩名學生，曾向校方申訴遭教授性騷，學校性平會雖確認不構成性騷擾，但認定教學方式恐有使部分學生有不快感受，提醒教授應針對教學方式調整。

法官認為，學生寄信給校方，是在表達她對教務處回覆內容的不滿，擬另循申訴途徑救濟，並沒有任何「惡害」可言，另外，女大生也僅將該封信寄給校方，並未要求學校轉寄給教授。