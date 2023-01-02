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中市議員黃仁返台東老家 清晨閃貓撞民宅幸無恙

中央社／ 台中2日電

國民黨籍台中市平地原住民市議員黃仁，今天清晨在台東發生自撞意外，他表示，開車回老家，因為閃避一隻貓而撞到民宅牆壁，已與民宅主人取得諒解，雙方同意賠償了事。

黃仁接受中央社記者電訪指出，他的老家在台東，清晨開車抵達台東市時，由於光線仍然昏暗，在閃避一隻貓時，不慎撞到民宅牆壁。

黃仁表示，事發後，已與民宅主人取得諒解，將由對方估價損失後，予以賠償，「很慶幸這起事故沒有人受傷，人員平安最重要」。

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