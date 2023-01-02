好心女撿浪浪要動保處收容 反被認定飼主遭罰3000元

台中市李姓女子在2020年底撿回一隻流浪狗，聯絡動保處收容未果，暫時飼養該狗，後因故遭人檢舉，動保處前往稽查，並請她辦理寵物登記，但李女自認非飼主不願辦理，後被開罰3000元，不服打行政訴訟。台中高等行政法院認為她已是飼主，駁回所請，判罰確定。

台中高等行政法院認定，依據動保法的飼主定義是實際管理者，而根據李女自述，從拾獲流浪犬後，即將犬隻飼養在自家庭院餵養、繫繩，時間超過半年，已構成法律規範的飼主定義，而飼主依法有辦理寵物登記的義務，動保處經民眾檢舉2次，勸導改善未果，依法開罰有據。

中高行指出，動保法雖有規範主管機關有設動物收容處所的義務，但各縣市政府的行政資源不一，法律也沒有訂定民眾請求政府收容動物的具體規範，所以民眾僅能請求政府收容動物，但非民眾的權利，民眾不能命令政府要收容動物，而且李女是法律定義的飼主，需要辦理寵物登記，與政府是否收容該動物屬於二事，據此駁回李女上訴，全案判罰確定。

判決指出，李姓女子在2020年11月19日發現一隻白色米克斯混種狗，為避免該狗遭其他流浪狗攻擊，將狗送醫、上網發文協尋失主，撥打市民專線，請求動保處收容，因動保處沒有回覆如何處理收容，因此李女將狗飼養在自家庭院，等候動保處處理。

不過李女在前年3月間，因故遭人檢舉，動保處稽查時，發現李女沒有辦理寵物登記，但李女強調自己並非該狗的飼主，動保處通知李女改善，同年7月間，動保處再接獲民眾檢舉，前往李女住處稽查，要求她限期改善，但她不願辦理寵物登記資料，遭動保處開罰3000元、要接受動物保護講習3小時。