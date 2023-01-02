女為夫借貸百萬還辭職 驚見他外遇「保母」怒告

桃園市蔡姓女子為張姓前夫辭職帶小孩，還為他借貸近百萬元，卻發現他時常晚歸，疑似外遇，離婚後才知道他為子女找的「保母」謝女，就是他在婚姻期間的外遇對象，兩人不但發文放閃，還曾發生懷孕流產，氣得提告求償80萬元；法院認為張謝兩人侵害配偶權，判連帶賠償40萬元。可上訴。

蔡姓女子提告主張，張姓前夫和自己結婚5年多，生下一對子女，期間為了支持他投資，曾申辦50萬元信用貸款及46萬元汽車貸款。2016年生下第二胎後，她應張男要求辭職，專心照顧小孩，然而張時常晚歸，大小家事都是自己包辦。

女子說，張男後來越來越晚回家，還常常帶手機進浴室，遭質疑還反罵「不用賺錢養家嗎？還是換妳出去工作，我在家顧小孩？妳出去工作賺得了那麼多錢嗎？」讓她起疑心，後來發現張手機定位常出現在基隆安樂區，2020年6月23更在他後車廂發現一把掛有安樂區鎖行鑰匙，隔天兩人便登記離婚。

女子稱，離婚後張男聲稱帶小孩去母親朋友認識的「保母」謝女家，子女回家後卻說「保母」和爸爸關在房內，一查臉書才知她就住在安樂區，還過去還多次在臉書公開發文放閃，稱張男會幫她吹頭髮、兩人自2019年8月起便交往，還有朋友透露，張謝兩人曾因外遇懷孕、人工流產，因此提告兩人侵害配偶權，求償80萬元。

張男辯稱，自己跑業務晚歸是因為業績壓力，前妻卻時常懷疑爭吵，離婚主因是她未盡人妻之責，謝女臉書貼文是離婚後發布，無從作為外遇證據，要求法院駁回告訴。謝女則未到庭。