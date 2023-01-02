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稱20多年沒見面 男子涉跟蹤騷擾女老師遭法辦

中央社／ 新北2日電

林姓男子稱20多年前未能與大學聯誼對象見面，近日以姓名上網尋人，發現一名女老師條件吻合，隨即寄送手機當禮物，還闖入女老師任職學校躲藏，昨天遭警方依跟騷法送辦。

新北市政府警察局汐止分局去年12月底接獲受害女老師報案，指有陌生男子寄送裝有手機的禮品到學校警衛室給她，還留有希望她喜歡、保持聯繫等訊息，女老師立刻退回，並依包裹上資訊聯繫林男，告訴他寄錯人了。

不料，林男不死心，又闖入女老師任職學校，並躲在廁所內，希望與女老師見面，所幸及時被學校行政人員發現後逐出校園。

警方掌握林男身分後，昨天持台灣士林地方檢察署開立拘票，前往林男宜蘭住處將他拘提到案。

47歲林男供稱，20多年前透過大學學姐介紹1名女生，不過當時沒見到面，事隔多年透過印象中的名字上網找人，覺得女老師就是當年那位女生，因此展開聯繫；女老師則說根本不認識林男。

全案警方詢後將林嫌依跟蹤騷擾防制法、強制等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止派出所所長楊幼暉呼籲，民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡等保護機制及司法流程，以保護民眾安全。

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