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發票中獎PO網女子涉盜領 嘉檢依詐欺罪起訴

中央社／ 嘉義市2日電

陳姓女子涉提供銀行帳戶給卓姓男子，卓男在網路搜尋電子發票中獎照片，再以國稅局兌獎APP掃描後涉盜領獎金，並匯入陳女帳戶，檢方偵結，依詐欺罪嫌起訴陳女，卓男另案偵辦中。

嘉義地檢署起訴書指出，在網路自稱「林芃宇」的卓姓男子得知國稅局發布的統一發票兌獎APP，可以不用持實體的發票也能兌獎，於民國110年4月間向居住嘉義縣的陳姓女網友借用銀行帳戶，作為中獎發票的獎金匯款帳戶。

卓男隨後在臉書（Facebook）搜尋中獎電子發票的照片，再利用國稅局的兌獎APP掃描電子發票上的QRCODE，從中盜領3名民眾共新台幣800元的獎金，並匯入陳女的帳戶，事後陳女再匯400元到卓男的母親帳戶。

3名被害人發現中獎電子發票遭盜領，向國稅局投訴，案由調查局嘉義縣調查站偵辦。陳女到案時，坦承提供帳戶給網友「林芃宇」，作為發票獎金匯入帳戶，並平分盜領的金錢。

檢方偵結，將陳女依詐欺罪嫌起訴，並追查「林芃宇」真實身分為卓姓男子，目前另案偵辦中。檢方發現卓男曾以相同手法盜領其他人的發票獎金，去年遭士林地檢署依詐欺取財罪，判處拘役55天，若易科罰金，以1000元折算1天。

嘉義地檢署提醒，民眾不要將中獎電子發票證明聯拍照分享於網路上，以避免有心人士截圖盜領中獎獎金。

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