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男酒駕肇逃找人頂替 被眼尖警識破吃上官司

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣25歲蔡姓男子日前涉嫌酒後駕車肇事，事後卻偕同屈姓友人到案，並由屈冒名頂替，卻被眼尖員警發現他渾身散發酒氣，懷疑才是酒駕正主，經過隔離訊問並告知屈冒名頂替的法律嚴重性，屈才供出蔡才是酒駕。警方詢後，依公共危險及過失傷害罪嫌將蔡函送彰化地檢署偵辦。

警方調查，蔡姓男子本月25日下午3時24分許，駕車行經彰化市彰鹿路，追撞正要準備左轉的前車，遭追撞的前車被推撞10多公尺，衝到對向車道，差點撞上一輛機車，並造成後車身毀損，被撞駕駛人受傷，蔡肇事後卻涉嫌逃逸。

被撞車主立即報警。彰化警分局莿桐派出所警員楊哲宇、楊志元受理後，調閱監視器以車追人，循線通知車主到案。同日，25歲蔡姓男子由屈姓友人陪同到派出所，並稱是由屈駕車肇事。

兩名員警發現蔡男神情怪異、渾身散發酒氣，察覺並不單純，經採取隔離詢問，果然拆穿蔡男謊言，並對他實施酒測，酒測值竟高達每公升0.58毫克。

警方再輔以調閱監視器畫面佐證，對兩人告知相關權益後，屈才知道違法嚴重性，指認蔡男才是酒駕者，此時蔡也坦承涉嫌酒駕。警詢後，依公共危險及過失傷害罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣25歲蔡姓男子日前涉嫌酒後駕車肇事，被撞前車往前衝了10多公尺，事後卻偕同屈姓友人到案，並由屈冒名頂替，被警方識破。圖／警方提供
彰化縣25歲蔡姓男子日前涉嫌酒後駕車肇事，被撞前車往前衝了10多公尺，事後卻偕同屈姓友人到案，並由屈冒名頂替，被警方識破。圖／警方提供
彰化縣25歲蔡姓男子日前涉嫌酒後駕車肇事，事後卻偕同屈姓友人到案，並由屈冒名頂替，被警方識破。圖／警方提供
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酒駕

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