寒假春節打工要注意 掌握「三備七不」原則有保障

農曆新年與寒假打工旺季即將到來，不少年輕學子會趁寒假期間打工賺取零用錢，新竹市政府提醒，近來求職詐騙案例增加，需注意各種詐騙手法和話術，如「工作輕鬆」、「薪資優渥」等，避免落入詐騙陷阱。

市長高虹安說，青年求職時只要掌握「三備七不」原則，就能保障自己的人身安全，享受充實寒假生活。

勞工處長黃錦源表示，近期國境開放，海外求職詐騙仍時有所聞，青年朋友應徵工讀職缺時務必留意，牢記「三備七不」原則，在應徵時，留意「七不原則」，即「不繳錢、不購買、不辦卡、證件不離身、不簽訂不明契約、不食用不明飲料或食物、不從事非法工作」。在面試前，事先做好「三備」，包括「蒐集應徵公司資料、告知親友面試地點或請親友陪同、檢視職缺資訊是否合理屬實」。

勞工處表示，自今年元旦起，基本工資調高，月薪調升到2萬6400元、時薪176元，工讀生的勞動條件與一般勞工相同，均適用勞動基準法，且過年期間除夕至初三為國定假日，雇主應確實依時薪加倍發給薪資。另外，過年期間工讀生需求量增加，雇主刊登徵才廣告時應注意月薪未達4萬元的職缺，應公開揭示金額或薪資範圍，以免觸法。