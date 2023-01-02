高雄男貼心幫酒後好友找代駕 自己卻僥倖酒駕被警抓

高雄23歲李姓男子31日深夜到朋友家與一群好友歡度跨年，隔天凌晨準備離開時，體貼地幫喝了酒的朋友找代駕返家，自己卻心存僥倖，酒後騎機車返回住處，沒想到因為沒戴安全帽遭到員警攔查，呼氣酒測值達每公升0.49毫克。警詢後依公共危險罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局新濱派出所警員蔡宗勳、蔡岳勳，1月1日凌晨5點多執行跨年防制危險駕車勤務時，在鼓山區西子灣捷運站前，發現李男未戴安全帽，攔停後發現男子身上飄出濃濃酒味，經過員警詢問，他才坦承有在好友住處喝酒。

警方實施酒測後，李呼氣酒測值每公升達0.49毫克，進一步追問，李才說他是跨年夜到好友住處慶祝，期間大家都有喝酒，原以為凌晨5點多酒已經退了，才想騎車回鹽埕區住處，沒料因未戴安全帽遭警方攔查。

李還自爆他上路前，因為朋友也有喝酒，有好心的幫好友找代駕，結果自己酒駕卻被抓，「早知道在家慶祝就好」。

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