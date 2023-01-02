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新北永和弒父分屍案 凶嫌延押2個月

中央社／ 台北2日電

新北市永和區109年12月發生駭人聽聞弒父分屍案，凶嫌符冠羣坦承為保護母親引殺機，二審依殺害直系血親尊親屬等罪判刑19年。台灣高等法院日前裁定3日起延長羈押2個月。

符冠羣（中）表示只想保護母親才殺父棄屍，請求法院輕判。圖／聯合報系資料照片
符冠羣（中）表示只想保護母親才殺父棄屍，請求法院輕判。圖／聯合報系資料照片

高院指出，符冠羣的羈押期限即將屆滿，經訊問後，考量他二審遭判有期徒刑19年，所涉罪刑之重，有逃亡之虞，為確保訴訟程序的順利進行，認為無法以具保、責付等其他強制處分手段來替代羈押，裁定延長羈押2個月。可抗告。

現年55歲的符冠羣民國109年11月將住在長照機構的父親接回家同住，由於父親經常故意指使他與母親做事，嚴重影響原本生活，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有重鬱症的母親，造成母親極大精神壓力。符男於109年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

符男隨即藏屍在頂樓加蓋空間，由於擔心母親發現屍臭，109年12月6日晚間欲裝屍體進行李箱外出丟棄，但因行李箱不夠大，便拿美工刀與鋸子等工具肢解屍體後，凌晨再拖著行李箱走到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具。

判決指出，符男的父母於民國83年離異後，親自照顧母親，雖然與父親沒有長期緊密關聯，但親子關係堪稱和諧，去年接父親回家住後，還帶父親矯治牙齒、買全新寢具與遷戶籍等，顯示符男有心照顧，也歡喜迎接父親回家同住。

新北地方法院一審認為，符男分屍行為應受高度譴責，不過考量他殺父動機並非是為爭奪財產或仇恨怨隙等，而是為保護母親，犯後坦承犯行、知所悔悟，其他家屬也無意提告，因此依殺害尊親屬罪判16年徒刑、毀損遺棄屍體判3年6月，應執行19年徒刑。

案經上訴，二審台灣高等法院於去年12月21日判決駁回上訴，仍判符男19年徒刑。可上訴。

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