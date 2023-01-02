莽男廟會口角失控推了警員一把 法官判罰3千

王姓男子參與台南市南區某寺廟遶境活動與朋友發生口角，右手推了到場調解警員左胸，雖未造成警員受傷；但法官認為王於公務員依法執行職務時，以顯然不當行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，依違反社會秩序維護法裁罰3千元，案可抗告。

裁定書說，王於去年11月5日晚上10點多，因參與鹽埕保安宮遶境活動與朋友發生口角，台南市警六分局新興派出所警員獲報後到場安撫現場秩序，王未控制好自身情緒，右手推了到場調解警員左胸，未造成警員受傷或裝備損壞。

王於警詢時坦承有違序行為，法官認為案發時，警員正於現場了解群眾聚集狀況，並無違法或不當值勤情形，王推擠員警行為，違反社會秩序維護法第85條第1款規定。