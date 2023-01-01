台中男持改造槍彈推給角頭翁奇楠 二審駁回判刑5年半
台中市警方去年初獲報，林男持有槍彈，去年2月間到林住處搜索，查獲一把改造手槍、74發子彈。林辯稱，曾擔任角頭翁奇楠的司機，槍彈是翁死前1年交付。法官認定，全案未因林的供詞而查獲其他槍支，不符合減刑規定，判刑5年6月、罰金2萬元，二審駁回上訴。
全案上訴2審後，合議庭認定，全案是持有非制式手槍罪，最輕本刑5年，一審量處林男5年6月，已屬過輕，就算把林男辯稱沒有持手槍犯罪的情狀，納入考量，仍難認一審量刑有何過重之處，一審量刑適法，沒有違反比例原則，駁回上訴，仍可上訴。
判決指出，林姓男子有妨害自由、竊盜、毒品等前科，素行不良，去年初被台中市第五警分局偵查隊掌握，現在經營小吃攤的林，涉嫌非法持有槍支，經報請台中地檢署檢察官指揮後，在去年2月22日前往林的住所搜索，查獲一把改造手槍、子彈74發等贓證物。
林男向檢警辯稱，槍彈都是角頭翁奇楠在2009年中旬，在西區台灣大道、英才路交岔口的商辦大樓交付的，要他代為保管迄今，因為他曾經擔任翁的司機，所以翁當時才會交付槍彈給他保管，翁在隔年就因槍擊案身亡。
經警方鑑驗後，林男持有的槍彈具有殺傷力，全案依槍砲罪移送台中地檢署後偵結起訴。
一審認定，林男供稱交付槍彈的時間已距11年，而且沒有因為林的供詞，而有查獲其槍支來源，或是防止重大危害治安事件發生的狀況，不符合減刑規定，依槍砲罪，判刑5年6月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役。
翁奇楠命案是發生在2010年5月間，當時角頭翁奇楠在自己經營的公司「日月生物科技公司」，遭到少年槍手廖國豪槍擊身亡，當時案發現場還有警官在場，引發社會議論，警政署後來訂定「警察人員與特定對象接觸交往規範」，要求警方為偵辦刑案需求，與治安顧慮對象交往時，需書面報准。
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